Registran cerca del 30% de morosidad en algunos colegios privados de Jujuy

Hace algunos días informaron en distintos colegios privados de Jujuy el aumento de aranceles para ajustarse a la realidad económica actual que atraviesa el país y la provincia.

En algunas instituciones hubo subas en junio y tuvieron que volver a actualizar el arancel mensual en julio acumulando incrementos que alcanzan el 50% en dos meses.

Leonardo Bernal, apoderado legal del Colegio Cristo Rey, dialogó con Canal 7 de Jujuy para dar cuenta de la realidad que atraviesan como institución educativa y cómo impacta en la comunidad el incremento del precio de las cuotas.

“Es delicada la situación, en los colegios privados hay morosidades de hasta el 30%. Tenemos que aumentar la cuota porque nosotros tenemos incrementos, en nuestro caso pasó de $15.000 a $19.000”, sintetizó Bernal dando cuenta de una realidad que se replica en diferentes instituciones de Jujuy.

El apoderado legal del colegio Cristo Rey remarcó que las subas “se dan por necesidad” y descartó que esto se trate de “una maniobra para tener más ganancias”. En esta línea, sostuvo que se trata de una forma de atravesar esta situación adversa que viven como actores de la sociedad.

“Algunas veces no cobramos los intereses, tenemos flexibilidad en la fecha, esperamos un tiempo más”, aseguró comentando la realidad que viven ante las diferentes familias.

Bernal agradeció el acompañamiento de los padres y aseguró que la realidad es disímil en los colegios de Jujuy respecto a los aumentos previstos para lo que queda del año.

Diego López de la Asociación Jujeña de Instituciones Educativas Privadas, dialogó en el mes de junio pasado con 'La Primera Hora' de AM630 y explicó cuál es la situación actual de las instituciones educativas.

López detalló: “El aumento de las cuotas va a depender de la mecánica que tenga el Gobierno con respecto a la escala salarial. Si el Gobierno aumenta todos los meses los sueldos, y los colegios en su análisis económico ve que no le alcanza pero no queremos tener conflictos con nuestro personal, el aumento de los colegios privados dependen del aumento en la cuota”.

Luego agregó: “Si nosotros no tenemos subvención del Estado, no somos escuelas públicas de gestión pública y dependemos de nuestras propias economías, significa que son los padres los que sufren en definitiva. Entonces si el Gobierno aumenta los sueldos todos los meses, puede ser que las cuotas de los establecimientos educativos aumenten mes a mes”.

Además López precisó: “La cuota tiene que subir, es innegable, nosotros no somos una isla. Me sorprende que la gente crea que nosotros podemos subsistir con una cuota que está establecida desde el mes de marzo/abril cuando vemos que la convulsión social por el aumento de sueldos se refleja todos los días, entonces es muy contradictorio pedirle a la escuela pública de gestión privada que mantenga la cuota cuando en definitiva dependemos de muchos factores que no son nuestros, pero que intervienen en la mecánica económica del colegio”.

Cabe aclarar que acá hay colegios que son subvencionados por el Gobierno Provincial y colegios públicos de gestión privada que no tienen subvención.