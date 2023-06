Registran más casos de quemaduras con agua caliente en niños en Jujuy: intentan hacer vapor por virus respiratorios

Hace aproximadamente 3 semana registran más casos de bronquiolitis en niños en Jujuy . Esta curva ascendente de contagios se adelantó, estaba prevista para el mes de junio y se produjo con casi un mes de anticipación.

Las consecuencias de la cantidad de casos la sufren los niños, las familias y hay demoras en las guardias y salas de esperas colmadas por quienes buscan atención médica ante esta afección respiratoria que afecta a principalmente a menores de 2 años.

Patricia Meyer, neumóloga de Jujuy, en diálogo con AM 630-Con Aire Jujeño explicó que hubo un adelantamiento de este pico de contagios y que ante la suba de casos registran también muchas quemaduras por agua caliente. “Hacen hervir ollas y las acercan a los niños para hacer vapor. Las quemaduras se producen en las vías aéreas y en algunos casos un mal movimiento repercute en otras partes del cuerpo”, sostuvo.

Para dar una solución, la médica consultada remarcó: “El vapor háganlo en el baño de la casa. Si pasa que en esa familia no pueden hacerlo, no lo hagan”.

Además, se refirió a las nebulizaciones y explicó que a muchos menores les resulta incomodo e incluso muchas veces inviable. Ante la posibilidad de tener este recurso, Meyer indicó seguir las recomendaciones médicas de cada caso.

CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA BRONQUIOLITIS

El virus sincicial respiratorio afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.

Respiración rápida, con silbidos o ronquidos.

Se le hunde el pecho al respirar.

Tiene más de 38° de fiebre de manera persistente y/o mocos.

Pérdida del apetito.

No puede beber o amamantarse.

Está decaído/a y se ve enfermo/a.

Al no existir tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria, advierten las autoridades sanitarias.

En un comunicado difundido el domingo, el Ministerio de Salud de la Nación señaló que si el niño tiene una infección respiratoria, se debe acudir inmediatamente a un centro de salud más cercano. Y es sumamente importante no automedicarlo. El consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico.