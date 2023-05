Hay un 80% de ocupación de camas en el hospital Materno Infantil por casos de bronquiolitis

Los casos de bronquiolitis generan una gran preocupación en Jujuy. Los especialistas de la salud afirman que estos contagios se dan de forma frecuente en esta época del año, pero además destacaron que hay un gran pico de consultas este año.

Alejandro Fiad, especialista en Pediatría y médico del Servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil habló con Canal 7 de Jujuy e indicó que tiene un 80% de ocupación de camas en el centro de salud a raíz de la bronquiolitis. “Hay un porcentaje de niños que deben internarse porque se complica el cuadro con neumonía y hay otros que cursan esta patología en su domicilio porque no revisten gravedad”, reveló.

“En los hospitales hay mucha consulta por estos casos, sobre todo en las guardias y es más del doble que en los meses de veranos”, indicó el doctor quién afirmó que muchas veces la bronquiolitis provoca la internación.

Aseveró que la infección respiratoria es una “patología infecciosa que se presente en niños pequeños, generalmente menores de 2 años” y actualmente se transita la temporada de cuadros respiratorios.

Fiad, sostuvo que el aumento de los casos este año se debe “a la estacionalidad. Todos los años, en esta época se da un incremento de los casos producido por el virus inicial respiratorio que es el que circula en esta época”. Detalló que la “llegada del otoño, el cambio de estación y el regreso escolar generó que exista más contacto entre los niños y aumenta toda la patología respiratoria”.

El especialista instó a los padres a que realicen la consulta con el pediatra “a realizar consultas precoz en la guardia con su médico de cabecera y los cuadros se pueden agravar rápidamente”.

CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA BRONQUIOLITIS

El virus sincicial respiratorio afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.

Respiración rápida, con silbidos o ronquidos.

Se le hunde el pecho al respirar.

Tiene más de 38° de fiebre de manera persistente y/o mocos.

Pérdida del apetito.

No puede beber o amamantarse.

Está decaído/a y se ve enfermo/a.

Al no existir tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria, advierten las autoridades sanitarias.

En un comunicado difundido el domingo, el Ministerio de Salud de la Nación señaló que si el niño tiene una infección respiratoria, se debe acudir inmediatamente a un centro de salud más cercano. Y es sumamente importante no automedicarlo. El consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico.

CUIDADOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ES IMPORTANTE

Los virus que causan infección respiratoria aguda se transmiten de una persona a otra por el contacto directo entre las manos y superficies contaminadas, y a través de las secreciones nasales o las gotitas de saliva que viajan por el aire cuando una persona enferma habla, estornude o tose. Por eso es importante:

Lavarse las manos periódicamente, especialmente después de tocar manijas, dinero, objetos de oficina, juguetes de otros niños/as, etc.

Usar alcohol en gel cuando no haya agua y jabón para lavarse las manos.

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo.

Limpiarse la nariz con pañuelos descartables.

Evitar el contacto con personas que tengan enfermedades infecto-contagiosas.

Evitar el humo de cigarrillos y braseros cerca de los niños y niñas.

Ventilar siempre los ambientes.

Mantener los esquemas de vacunación al día.

La mayoría de los niños y niñas con bronquiolitis se curan en aproximadamente 2 semanas, En algunos casos pueden quedar con mayor sensibilidad bronquial durante un tiempo y ser propensos a cuadros recurrentes de dificultad respiratoria.