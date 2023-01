Restablecieron la atención de afiliados del Pami en las clínicas de Jujuy

La Cámara de Salud de Jujuy decidió restablecer la atención de los afiliados del Pami en las clínicas de la provincia luego de que la obra social permitiera actualizar los valores de facturación.

“Hemos decidido levantar el corte de crédito por los afiliados de Pami”, confirmó a Somos Jujuy Francisco Scaro, titular de la entidad que nuclea a los servicios de salud privados.

“Nos prometieron que en el transcurso de la semana que viene van a estar todos los valores actualizados, una vez más elegimos creer”, planteó sobre la continuidad de las negociaciones.

Scaro indicó que desde fue habilitada la facturación con un incremento del 10% correspondiente al mes de octubre y un 12% de noviembre. “Queda el 10% de diciembre”, sostuvo.

LA SITUACIÓN DEL SECTOR

“Las clínicas están desfinanciadas, venimos intentando hablar, pero no se llega a nada y no tenemos novedades. No podemos seguir creyendo en una mentira, nos dijeron que el 18 de diciembre estaría todo y nosotros creímos, esperamos hasta el 18 de enero, pero tampoco sucedió”, manifestó días atrás Scaro, cuando se definió el corte en las atenciones.

"Venimos de 9 meses de negociar con el director de la delegación jujeña, Francisco Rodríguez, y lamentamos mucho llegar a esta medida”, puntualizó en ese momento el titular de la Cámara de Salud de Jujuy.

¿QUÉ ES EL PAMI?

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como Pami, fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

Pami es la obra social más grande de Latinoamérica, son beneficiarios 5 millones de jubilados y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas.