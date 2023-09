Robos y estafas en Jujuy: cómo desconocer una compra con tarjeta y solicitar la devolución del dinero

El pago con tarjeta de crédito o débito es sumamente popular no solo en Argentina, sino en el mundo, ya que no solo te permite pagar con facilidad y comodidad, sino acceder a financiamiento. Sin embargo, existen ocasiones en el que aparecen gastos duplicados, no realizados o con un monto superior al efectivamente realizado o simplemente te pueden haber robado las tarjetas o los datos impresos, por lo que, siguiendo una serie de simples pasos, podrás desconocer una compra.

El oficial principal Pablo Tejerina a cargo de Delitos Informáticos correspondiente a la Policía de Jujuy, brindó algunas recomendaciones en Canal 7 . "Se debe tener en cuenta activar las alertas de consumo, ya sea en las tarjetas de crédito o débito de las cuentas que tienen. Esto es beneficioso en el caso de que si ven alguna maniobra o algún consumo que sea extraño, que no sea de propios, para luego poder hacer el reclamo inmediato al banco emisor".

"Si ocurre eso se debe hacer de inmediato la baja de la tarjeta para que se corte la cadena de los consumos. Después hacer la denuncia en la policía, y con la constancia de denuncia, ir al banco a hacer el correspondiente desconocimiento de compra, para que en un tiempo prudente le reintegren ese dinero que han perdido".

Medida de seguridad ante robo del celular

El oficial también brindó recomendaciones para evitar el robo de datos ya sean personales o de tarjetas físicas.

"Se deben tener más cuidado con nuestro celular, además de ponerle un patrón de seguridad hay que ponerle una alfanumérica porque puede pasar que nos roben y se desbloquee nuestro celular con facilidad. Además debe evitarse el guardado de contraseñas en un block de notas y la fotografía de tarjetas en el teléfono".

"No se deben realizar transferencias de dinero si el titular de la cuenta no coincide con el nombre que nos indicaron", agregó.