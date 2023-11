Scoring en Jujuy: cinco personas fueron inhabilitadas para conducir por 60 días

El Ministerio de Seguridad de Jujuy informó que inhabilitaron la licencia de conducir de cinco personas por 60 días . Desde la Secretaria de Seguridad Vial informaron que los conductores mayores de edad son de San Salvador de Jujuy, Fraile Pintado, Perico, Humahuaca y Palpalá.

Los mismos perdieron sus primeros 20 puntos y cuatro de ellos son reincidentes por alcoholemia positiva (Art. 2 y 6, de la ley 6082/18 como así también por infringir los artículos 34 ,36 ,13 Inc. C, 40 Inc. A de la ley 24449/95).

Cabe indicar que cuando se pierden los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días, la segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días y la tercera vez 180 días.

¿Cómo consultar mi Scoring?

Consultar tus puntos es muy sencillo. Sólo tenes que ingresar a la página web de miScoring y completar el formulario con tus datos.

Tené en cuenta que para licencias emitidas por jurisdicciones con sistema de scoring local se deberá también consultar en dichas jurisdicciones.

¿Qué pasa si un conductor pierde algunos puntos?

Con la pérdida parcial de los puntos, el conductor tendrá la posibilidad de realizar un curso virtual para recuperar 4 y evitar llegar a 0 puntos con su correspondiente inhabilitación. Los conductores particulares, podrán acceder a este beneficio cada 2 años, mientras que los profesionales podrán hacerlo anualmente.

Asimismo, en este caso de pérdida parcial, si transcurrieran dos años sin infracciones de ningún tipo, luego de la última infracción que restó puntaje, se reestablecerán 20 puntos automáticamente.

Cuando se pierdan por primera vez los 20 puntos, la licencia quedará inhabilitada por 60 días. La segunda vez que se pierdan todos los puntos, el plazo aumentará a 120 días y la tercera a 180 días. Luego, el plazo de inhabilitación se irá duplicando, sucesivamente.

Para recuperar sus puntos, y restablecer su licencia, el conductor deberá esperar a la finalización del lapso de inhabilitación y realizar un curso virtual con instancia evaluativa. El curso estará orientado a la concientización con el objetivo de modificar las actitudes riesgosas para la convivencia saludable en el espacio público entendiéndolo como una instancia de reeducación que apele a la comprensión de los posibles resultados dañosos, tanto a las cosas como a las personas.

Qué infracciones descuentan puntos y cuántos restan

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) puso en marcha en todo el país el sistema de "scoring" el año pasado. En Jujuy, en las ultimas horas se inhabilitaron la licencia de conducir de ocho jujeños por 60 días.

Cómo se descuentan los puntos de la licencia de conducir que tiene un puntaje inicial de 20 puntos:

Dos puntos menos

No acatar las indicaciones de la autoridad.

Cuatro puntos menos

Circular con licencia vencida.

No cumplir con las condiciones de la licencia (uso de anteojos o lentes de contacto).

Conducir con licencia de categoría distinta a la correspondiente.

Circular sin el cinturón de seguridad.

Conducir con menores sin el dispositivo de retención infantil correspondiente.

Conducir con personas impedidas de viajar en asiento delantero.

Girar en lugar prohibido (hacia una transversal en forma no reglamentaria o giro en U en una misma arteria).

Circular marcha atrás.

Obstruir la vía (transversal, ciclovías, veredas, lugares para estacionamiento reservados, carriles exclusivos, rampa para personas con discapacidad, etc.).

No ceder el paso a bomberos, ambulancias, policía de servicios públicos o de urgencia.

No dar prioridad de paso a los peatones.

Cinco puntos menos

Conducir utilizando celular y/o reproductores de video.

Circular excediendo la velocidad permitida entre el 10% (diez por ciento) y el 30% (treinta por ciento) para el tipo de arteria.

Circular en sentido contrario.

Invasión parcial de vías.

No respetar la prioridad de paso de una bocacalle y/o un indicador de "PARE" (cruce de bocacalles).

Interrumpir el paso de filas escolares.

Prohibición de circular por razones de día, horario y/o características de los vehículos.

Circular sin el casco protector (motos).

Circular sin chaleco reflectante (motos).

Violación de semáforo.

10 puntos menos (no permiten reasignación de puntos)

Circular, estar estacionado o detenido sin placas de dominio.

Impedir o dificultar la visualización de la placa de dominio mediante pliegues, añadiduras, mal estado de conservación o que este colocada en forma antirreglamentaria o girada respecto de su posición normal.

Circular con cualquier elemento que permita evadir los controles de tránsito y/o velocidad.

Circular en exceso de velocidad mayor al 30% de la velocidad permitida para el tipo de arteria.

Conducción peligrosa, sin anticipar maniobra.

Conducir sin los requisitos de los transportes de carga.

Negativa al control de alcoholemia, estupefacientes u otras sustancias.

Cruzar barreras férreas bajas.

Conducir taxis, transportes escolares, remises, vehículos de fantasía u otros sin habilitación.

Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre de lo permitido o bajo los efectos de estupefacientes (contravención).

No cumplir las obligaciones legales a cargo, en caso de participar en un accidente de tránsito (contravención).

20 puntos menos (no permite reasignación de puntos)