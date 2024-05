Crece la tensión bilateral: España le respondió a Milei y aseguró que las acusaciones son "infundadas"

En medio de la tensión que se desató este viernes entre Javier Milei y el gobierno de Pedro Sánchez, el Ministerio de Asuntos Exteriores cruzó al Ejecutivo nacional y expresó su rechazo al comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina.

“El Gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. El Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española”, expresaron desde España ante las críticas que recibieron del gobierno argentino.

El escrito de la Cancillería española fue publicado este sábado por la mañana en respuesta a la carta del Gobierno argentino en la cual hizo referencia a las acusaciones de corrupción que recaen sobre la esposa de Sánchez y expresó su repudio ante los dichos de Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, quien mencionó en un congreso que Javier Milei “ingería sustancias”. “Tienen cosas más importantes que ocuparse”, manifestó el Primer Mandatario argentino.

Con el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores español apuestan a bajar el tono del encontronazo y afirman que esto no afectará a las relaciones entre países. Sin embargo, no hacen ninguna referencia a los polémicos dichos del ministro de Transporte, Oscar Puente, quien dijo que el presidente argentino, durante la campaña electoral, consumió “sustancias”.

Por su parte, el ministro del Interior Guillermo Francos, en diálogo con radio Mitre, se refirió a lo sucedido: “Me parece indignante, escuché este stand up y me parece irresponsable. España es un país importante. Una falta de respeto de semejante magnitud me parece inusitada. Es ofensivo con el presidente de un país hermano”.

“La Argentina le dio cobijo a los españoles y ayudó a España cuando estaba mal” remarcó y aseguró que si él fuera presidente de España le pediría la renuncia al ministro que criticó al mandatario argentino en un encuentro sobre comunicación y redes sociales.

En tanto, en medio de la tensión bilateral, Javier Milei viajará a España a mediados de mayo. La agenda del presidente tenía prevista su participación durante el fin de semana del 18 y 19 en el Festival Viva que organiza Vox. Su presencia en Madrid tendrá como objetivo apoyar a su amigo y líder de dicho partido, Santiago Abascal, en las elecciones al Parlamento europeo que se desarrollarán en el mes de junio.

EL COMUNICADO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE

A través de la cuenta oficial de X, ex-Twitter, de la Oficina del Presidente, respondieron a las acusaciones del gobierno español y las catalogaron como “calumnias e injurias”.

“El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”, señala el comunicado.

“Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”, añade.

LAS DECLARACIONES DE OSCAR PUENTE QUE INICIARON LA POLÉMICA

En un encuentro sobre comunicación y redes sociales que se llevó a cabo en Salamanca, el ministro de Transportes español, Oscar Puente apuntó contra el presidente argentino en su discurso: “Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo”.

Luego, afirmó que había visto por televisión al líder de La Libertad Avanza mientras estaba en plena campaña electoral “previo a la ingesta o después de la ingesta de vaya uno a saber qué sustancias”.

Fuente: Todo Noticias.