Se actualizó el alerta amarillo y se esperan tormentas para toda la provincia de Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el alerta amarillo se extendrió para toda la provincia de Jujuy y la tormenta llegará en horas de la tarde - noche.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas con intensas ráfagas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, detalla la entidad.

RECOMENDACIONES

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Pronóstico de precipitaciones para el próximo trimestre

En el primer trimestre del año, las precipitaciones pueden ser normales o inferiores a los normales en el Litoral, norte y centro del país y sur de Patagonia. Además, hay una mayor probabilidad de que se registren lluvias dentro de la media en Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y todo el este patagónico.



En el noroeste argentino, región en la que se encuentra Jujuy, es más probable que las lluvias estén por encima de lo normal, mientras que éstas pueden ser normales o superiores a lo normales en el oeste de Patagonia.



Por otro lado, La Niña continúa vigente, y durante este trimestre hay un 50 % de probabilidad de que se mantenga. Recién para fin del verano o comienzos del otoño se espera que La Niña comience su transición a la fase neutral.