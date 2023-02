Se casa en marzo y llegó al Carnaval de Jujuy a celebrar su despedida de soltera

Desde el viernes, jujeños y turistas viven a pleno la experiencia del Carnaval de los Tekis con música y alegría a pleno.

Disfrutando del evento estaba Carolina, es de Córdoba y celebraba su despedida de soltera junto a sus amigas. "Estamos por Carnaval, tengo una amiga que vive acá, nunca habíamos venido y dijimos que es el momento", declaró la joven que el 18 de marzo se casará en su provincia.

Carolina anticipó que los siguientes días son sopresas ya que sus amigas planearon todos las actividades que iban a realizar. "El sábado fuimos a Tilcara, este domingo estuvimos en el Carnaval y no me quieren decir después que queremos hacer", expresó.

Ana es de Tucumán, se casara en abril y según contó, no se pierde ningún carnaval de Jujuy pero este tiene algo particular: es el ultimo como soltera.

Para despedir la soltería, Ana viajó junto a 8 amigas a Jujuy para recorrer la provincia y vivir el carnaval. Este domingo llegaron a Ciudad Cultural para vivir el Carnaval de Los Tekis.

"La despedida tenía que ser en Jujuy si o si, no me pierdo un carnaval y en este me despido como soltera. Vamos a conocer todo el norte y conocer cómo se festeja en cada parte de Jujuy", remarco la flamante novia.