Se encuentra prohibida la venta de pirotecnia en las ferias de Jujuy

La venta de pirotecnia inicia en Jujuy y desde la policía recordaron todas las medidas que se encuentran vigentes según la Ley 6.187.

El Oficial principal Fernando Mamaní de la División de Explosivos explicó a Canal 7 que la Municipalidad de San Salvador ya notificó a las ferias que está totalmente prohibida la venta de pirotecnia en dichos los sectores.

“En el día de ayer tuvimos una reunión con la gente de prevención de incendios. Hasta ahora se registraron los requisitos que deben tener los comercios para vender la pirotecnia pero no tenemos ningún tipo de solicitud formal", sostuvo por lo que hasta el momento no hay negocios habilitados para la venta.

“La autorización de la jefatura de la policía, la división general de Bomberos y la división de explosivos trabajan todo el ámbito juridiscicional de la provincia. Nos dedicamos a los distintos tipos de capacitaciones sobre lo que es la concientización, la comericialización y el uso de lo que tiene que ver con la pirotecnia, tratándolo como material explosivo porque el componente primario es la pólvora”, indicó Mamaní.

“En nuestra provincia hay un arco normativo que se esta regulando en nuestra provincia y tenemos pirotecnia sonora cero”, resaltó el oficial principal. Detalló que hay dos clases de pirotecnia, Clase A 11 para las bengalas y las estrellitas y luego la B3 en donde entran las cañitas voladoras, los fósfores cuetes.

Sobre la vigente Ley, resaltó que en relación al alto impacto sonoro "no tenemos esa especialización en la reglamentación en los municipios capitalinos y lo toma como efecto sonoro. No lo discrimina por alto impacto o bajo imapacto, no se puede usar nigun tipo de bengala que tiene efecto sonoro".

“No existe la pirotencia que no tenga ningún tipo de sonido. Va a tener una carga de propulsores que va a elevar la carga al espacio aéreo para que despúes se detone y salga el efecto final que será el incio, pero al estar dentro de un mortero lo que es la aprte de la carga propulsiora va a efectuar el sonido pero va a se rde bajo nivel", resaltó sobre el funcionamiento de los elementos.