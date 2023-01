Se registró un sismo de 3.3 grados en la Puna jujeña

Se registró un sismo de magnitud de 3.3 en la escala de Richter en la Puna jujeña.

El registro anunciado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) marca que el sismo se desarrolló a las 08:20 horas y que tuvo epicentro a 33 kilómetros de la localidad de Catua.

Asimismo, el reporte hace alusión a que el núcleo central del temblor fue a 171 kilómetros al oeste de San Salvador y 197 kilómetros al noroeste de Salta.

Respecto a las vibraciones de la superficie, anunciaron que tuvieron una profundidad de 219 kilómetros; mientras que el fenómeno se visualizó en las coordenadas de -23.609 de latitud y -66.843 longitud.

Sismo en Catua

Continúa vigente el alerta amarilla por tormentas para Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el aviso de alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes por la mañana en Valles y Yungas de Jujuy.

Las ciudades y localidades afectadas por las tormentas son: El Carmen; Ledesma; Palpalá; San Antonio; San Pedro; Santa Bárbara; Valle Grande; Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Zona baja de Tilcara.

Recomendaciones:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.