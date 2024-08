Se viene La Noche de los Sándwiches y el Día Mundial de la Papa Frita: conocé las promociones en Jujuy

Desde la Unión Empresarios de Jujuy, junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y comercios de Jujuy, organizan la 11º edición de “La Noche de los Sándwichs”, sumado a la celebración del “Día Mundial de la Papa Frita”.

Dicho evento se realizará el día martes 20 y miércoles 21 de agosto . Participarán del mismo, 44 comercios con promociones desde el 20% al 50% de descuento en porciones de papas o en sándwiches.

11º Edición Noche de los Sandwiches

CONOCÉ LOS COMERCIOS ADHERIDOS Y SUS PROMOCIONES

Zona Céntrica

1- SUEÑO MÍSTICO Fascio esq. Balcarce. B° Centro. Tel. 3885811364. Por cada porción de papas, 20% off en pintas

2- NEGUS PLAZA Sarmiento N° 210. B° Centro. Tel. 3883506791. 30% en la 2da unidad

3- NEGUS EXPRESS MERCADO 6A Balcarce esq. Alvear N°885. B° Centro. Tel. 3885048351. 30% en la 2da unidad

4- NEGUS PARQUE Av. Córdoba N°1901. B° Centro. Tel. 3885095228. 30% en la 2da unidad.

5- PAPA PALOOZA Balcarce esq. Alvear N°885 (Mercado Central local 6). Bº Centro. Tel. 3884046699. Cada dos porciones de papas 1 gaseosa de regalo

6- BOCA LLENA Belgrano esq. Patricias Argentinas Nº 1298. Tel. 3884096190. Comprando 3 productos de la carta el 4to es gratis

7- COCINA VEGETARIANA JUJUY Senador Pérez 118. B° Centro. Tel. 3885125982. 30% en la 2da unidad

8- HAMBROSIO JUJUY Senador Pérez 118. B° Centro. Tel. 3885125982. 30% en la 2da unidad

9- PEPIRA Independencia N° 466. B° Centro. Tel. 3884899996. Por cada Sándwich te llevas 1 porción de papas de regalo.

10- EL TURCO CENTRO Salta N°650. B° Centro. Tel. 388- 4243032. Por cada Sándwich te llevas 1 porción de papas de regalo

11- PANASBURGERS JUJUY Salta N°1018. B° Centro. Tel. 3886111604. 30% en la 2da unidad

12- VALDEZ PARQUE SAN MARTÍN Alvear N° 1500. B° Centro. Tel. 3515066929. 30% en la 2da unidad

13- CATRINA BAR Lamadrid N° 278. B° Centro. Tel. 3885969224. 30% en la 2da unidad

14- ESPACIO GÜEMES Güemes N°759. B° Centro. Tel. 3885844850. 20 % en la segunda unidad

15- BODEGÓN CERVECERO 567 Balcarce esq. Alvear N°885. Mercado 6 de Agosto puesto 37, P Alta. B° Centro. Tel. 3884793512. 30% en la 2da unidad

16- ANTARES Sarmiento N° 218. B° Centro. Tel. 3883306796. 30% en la 2da unidad

17- COBANA FOOD & BEER Patricias Argentinas N°347. B° Centro. Tel. 3816498975. 30% en la 2da unidad

18- PATAGONIA Sarmiento N° 240. B° Centro. Tel. 3885856267. 30% en la 2da unidad

19- EL INDIO FOOD TRUCK Rim 20. B° Centro. Tel. 3884330202. Llevando 2 sándwiches las papas, gratis.

20- BARROJO`S Belgrano Nº 401. Bº Centro. Tel. 0388 3407741. 30% off en la 2da. Unidad. Combos especiales.

21- EL ALTO BAR Belgrano 730, 1er piso, local 5. Peatonal Belgrano. B° Centro. Tel. 3886031101 Cada 2 porciones de papas, 1 gaseosa de regalo. 20% off por pago en efectivo.

22- ALTA MILANGA Balcarce esq. Alvear N°885. Mercado 6 de Agosto puesto 36, P Alta. B° Centro. Tel. 388478723 2da unidad 20% off, 3era unidad 30% off, 4ta unidad 50% off, 5ta unidad al 70% off

23- HOME BURGUER Balcarce esq. Alvear N°885. Mercado 6 de Agosto puesto 33, P Alta. B° Centro. Tel. 3884492065. 20% off en el 2do sandwich. Promo 4x3 , el 4to de regalo.

Barrios Aledaños

24- LA CUBANA FOOD TRUCK Ciudad Cultural. B° Alto Padilla. Tel. 3885853014. Por cada Sándwich te llevas 1 porción de papas de regalo

25- BUFALO Oscar Orias y Almirante Brown. B° Alte. Brown. Tel. 3886056956 [fijo] 3884089240 [wasap]. 20 % en productos seleccionados.

26- DELIRIO BURGUER Av. Illia 809. Los Perales. Tel. 388 519-5405 Papas y gaseosa de regalo!!

27- NAPOLI SANDWICHERÍA BAR Av. Bolivia N° 2995 esq. Viamonte. B° Los Huaicos. Tel. 3884218196 2x1 en Sándwiches y papas de regalo.

28- EL INDIO FOOD TRUCK Ciudad Cultural. B° Alto Padilla. Tel. 3884330202. Llevando 2 sándwiches las papas, gratis.

29- EL CHAJA Caseros N° 69. B° Gorriti. Tel. 3885776508. 20% en la segunda unidad igual

30- REY LÚPULO Jorge Newbery N° 934. B° Gorriti. Tel. 388 333-5395. 30% off en la 2da unidad.

31- ROLO 'S RESTO BAR Calilegua N° 697.B° Luján. Tel. 3884572372. 20% off pago en efectivo

32- PANCHAMAMA Hipólito Irigoyen N° 1240. B° Cuyaya. Tel. 3884785244. 50%off en la 2da unidad de menor valor

33- PIAZZOLLA - BAR Av. Vespucio N° 3022. B° Malvinas. Tel.3886060564. Por cada Sándwich te llevas 1 porción individual de papas de regalo o Por cada porción de papas, 10% off en pintas

34- RAMI BURGERS Almirante Brown N° 2069. B° Alte. Brown. Tel. 3884695475. Por cada Sándwich te llevas 1 porción de papas de regalo

35- THE GOLDY FOOD Guillermón N° 196. B° Huaico. Tel. 3884409282. 3 x 2 en hamburguesas

36- CHE! CABRON FOOD TRUCK Ciudad Cultural. B° Alto Padilla. Tel. 3886101824. 10% off en todos los Sandwiches y papas

37- EL TURCO Mosconi esq. Las Corzuelas. B° Chijra. Tel. 3885337097. Por cada Sándwich te llevas 1 porción de papas de regalo

38- VALDEZ HAMBURGUESAS Coronel Arias N° 305. B° Ciudad de Nieva. Tel. 3515066929. 30% en la 2da unidad

39- TIENDAS DEL NORTE BAR Libertad N° 601. B° Ciudad de Nieva. Tel. 3885145423. 20% off pago en efectivo

40- SPOT LA BROWN Almirante Brown N°899. B° Alte. Brown. Tel. 3885723134. 20% off pago en efectivo

41- EL BOTIJA Ciudad Cultural. Bº Alto Padilla. Tel.3885887068. 10% descuento en cada sándwich y papas

42- CANTARES Av. Arturo Illia N° 365. B° Los Perales. Tel. 388342 9766. 20% off pago en efectivo

43- UQUIA Yuchán N° 409. B° Los Perales. Tel. 3885093669. 15% off en todos los productos con todos los medios de pago

44- ALTA MILANGA Estadio 23 de Agosto. B° Coronel Arias. Tel. 3886060205. 2da unidad 20% off, 3era unidad 30% off, 4ta unidad 50% off, 5ta unidad al 70% off

45- ALTA MILANGA Hipolito Irigoyen esq. Dorrego. B° Gorriti. Tel. 3886060205. 2da unidad 20% off, 3era unidad 30% off, 4ta unidad 50% off, 5ta unidad al 70% off

46- HOME BURGUER La Posta N° 151. B° Los Perales. Tel. 3884850658. 20% off en el 2do sandwich. Promo 4x3 , el 4to de regalo.

47- HOME BURGUER Alte. Brown N°1476. B° San Pedrito. Tel. 3884863589. 20% off en el 2do sandwich. Promo 4x3 , el 4to de regalo.

48- HOME BURGUER Junin N°66. B° Cuyaya. Tel. 3883132653. 20% off en el 2do sandwich. Promo 4x3 , el 4to de regalo