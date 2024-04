Sindicatos de Jujuy preocupados por el proyecto de Ley de Emergencia: "No habrá despidos pero no se renovarán contratos"

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, aseguró que el Proyecto de Ley de Emergencia que ha enviado a la Legislatura "no tiene la intención de dejar a nadie sin trabajo". En declaraciones recientes, Sadir explicó que la propuesta busca proporcionar herramientas para enfrentar posibles dificultades en meses venideros.

Sin embargo, estas declaraciones no lograron calmar las preocupaciones sindicales, por lo que el secretario gremial de la CGT en Jujuy, Freddy Berdeja, rechazó abiertamente el proyecto, y realizarán un plenario paralelo a las discusiones en la Legislatura para expresar las inquietudes respecto al posible impacto del proyecto en el empleo.

"Tomamos conocimiento la semana pasada de este proyecto, por lo que convocamos al secretariado de la región", declaró Berdeja en entrevista con el programa la Primera Hora que se transmite por AM630 . "Nos preocupa especialmente el artículo 4, que menciona que no se renovarán los contratos y se intimará a los compañeros a la jubilación".

Una de las principales preocupaciones radica en la situación de los contratos que están por vencer. "Hay contratos que caducan en unos meses, es lo mismo porque no se renovarán. No van a dejar que ningún compañero que lleva años esperando el pase a Planta Permanente, con más de 10 años trabajando en la administración pública, obtenga esa estabilidad laboral".

Además, destacó que en el presupuesto del 2024 se había previsto la renovación de la emergencia en la provincia, pero con este proyecto se eliminaría ese derecho. En cuanto a la cantidad de contratos afectados, se estima que hay "muy pocos compañeros en situación de planta permanente", mientras que otros están bajo distintas modalidades contractuales, "algunos tienen contrato, otros están como capacitadores, cumpliendo igual tarea pero con distintas remuneraciones".

"Vamos a fijar posición en el plenario porque estamos dispuestos a redoblar esfuerzos para que la provincia salga adelante, pero no vamos a permitir que se pasen por encima los derechos de los trabajadores, esa una cuestión que ni siquiera se pueda discutirla, no podemos decirles que no habrá más aumentos a los trabajadores estatales".