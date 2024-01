Sobre las denuncias por irregularidades que recaen sobre Walter Cardozo: "Tendrá que hacerse cargo. Sabía lo que hacía"

El pasado 23 de enero se firmó un convenio entre autoridades de la Cooperativa Frutihortícola de Perico y el municipio. El objetivo de este documento es poner fin a una serie de litigios y ordenar la situación de la feria que fue catalogada como una fuente de trabajo y comercialización de gran significado para la región.

Tras la firma de este convenio, Máximo Carlos Castro como presidente de la Cooperativa Frutihortícola explicó que así lograron terminar con 5 litigios que tenia la institución. “Ya era insostenible”, catalogó y aseguró que para “el comerciante periqueño, para la ciudad en general, es fundamental esclarecer la cuestión legal del mercado porque hay muchos intereses de por medio”.

Además, Castro sostuvo: “Esta feria, este mercado significa mucho laboral, económica y socialmente. Es un lugar de contención, por lo tanto, no podemos seguir fuera del marco legal”.

Asimismo, el presidente de la Cooperativa explicó que la firma del convenio llegó para poner un punto final a los litigios que tenían los asociados en donde en muchos casos estaban embargados, inhibidos y complicados con procesos judiciales. “Esto es beneficiosos para los asociados”, expresó.

Intendencia interina de Walter Cardozo: “Hubo convenios individuales con asociados”

Castro se refirió también a los inconvenientes que atravesaron durante la intendencia interina de Walter Cardozo y las acusaciones que recaen sobre el ex intendente interino. “Hay convenios individuales que se hicieron con algunos asociados creyendo y mintiéndoles que esto era titulo gratuito”, introdujo.

En esta línea, el presidente de la Cooperativa remarcó: “Acá no hay nada de titulo gratuito, si un intendente interino se toma esa facultad pasando por encima la institución (Cooperativa), dando lugar a que construyen galpones, cámaras, eso no es válido. No es valido ni acá ni en ningún lado del mundo”.

En cuanto a las acusaciones que recaen sobre Cardozo, Castro puntualizó: “Si el intendente interino hizo ese tipo de convenio con un asociado, tendrá que hacerse cargo”. En contrapartida, aseguró que como representante de la Cooperativo desarrollarán un accionar “como corresponde dentro de un convenio con el municipio” y enfatizó que habrá “una cuenta única” para que quede todo claro según el pago que ellos harán.

Reiterando su postura respecto de Cardozo, expresó: “Las personas que hicieron esos convenios creyendo que se van a salvar de los juicios o que se van a salvar de la Cooperativa haciendo contratos individuales quiero decirles que se tendrán que hacer cargo”. Además, subrayó en que “esa gente sabía lo que hacía, no son improvisados. Tenían intención clara de vulnerar a la cooperativa”.

Sobre el convenio firmado y la transparencia del mismo

Castro se refirió al accionar entre el ejecutivo y legislativo para poner fin a las diferencias. Destacó la importancia de evitar objeciones al intendente y de garantizar un beneficio colectivo. En esta línea sostuvo: “Esto beneficia a todo el mundo y se va a ver una sola cuenta bancaria en la cual nosotros haremos los depósitos y va a ser destinado a obras públicas, no va a ser destinado a pagar sueldos, va a ser claro, va a ser una sola cuenta en la cual nosotros pagaremos el alquiler y el tema del convenio con las demandas”.

Asimismo, subrayó la transparencia en la gestión financiera, con una única cuenta destinada a obras públicas. Ante informaciones falsas circulando, aclaró el compromiso de la cooperativa de afrontar deudas derivadas del litigio con el municipio, buscando así brindar un entorno legal estable a los asociados. “Lo que queremos es darle un punto final y que el asociado sepa que puede trabajar de manera tranquila y darle un marco legal firme y fijo”, puntualizó.