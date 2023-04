Solicitan una ley que prohíba la venta ilegal de medicamentos en Jujuy

Farmacéuticos de Jujuy solicitan un pronto tratamiento de la Ley de Farmacias ya que evitar mayores inconvenientes en la población.

Silvina Figueroa, farmacéutica habló con Canal 7 de Jujuy y explicó que: “Hace años que el Colegio Farmacéutico pide la Ley de Farmacia. Esta Ley tiene que ver con regular toda la venta de medicamento en farmacias, que nos avale para poder exigir a los Municipios que respeten el tema de la venta de los medicamentos dentro de las farmacias”.

Entre otros ítems, esta Ley incluye la distancia entre farmacia y farmacia para que no se aglomeren todas en el centro de la ciudad y que los barrios queden sin la posibilidad de dispensar los medicamentos necesarios.

Venta ilegal de medicamentos en Jujuy

En este sentido, Figueroa aseguró: “Es tremenda la venta ilegal de medicamentos, siempre lo supimos. Es muy difícil de regularlo porque todos sabemos que venden medicamentos en los kioscos, en las ferias”.

Además detalló que sobre esta situación, “el Colegio hizo un trabajo muy fuerte, pero si nos avala una ley todo es más simple”.

Consecuencias que puede ocasionar el consumo de medicamentos vencidos

La venta ilegal de medicamentos, no sólo complica el mercado de las farmacias sino también que puede ocasionar graves incontinentes en la salud de los consumidores.

En este sentido Figueroa indicó: “Corren el riesgo que no sepa si los medicamentos son originales o no, si están vencidos o no ya que muchas veces los fraccionan por comprimidos y cortan las fechas de vencimiento. Te podes intoxicar, te puede hacer un efecto contrario, dependiendo de qué medicamento se trata y cuánto tomaste”.

Dónde llevar los medicamentos vencidos

Los medicamentos necesitan un tratamiento distinto al resto de los residuos orgánicos e inorgánicos. Por este motivo solicitan a la población llevar este tipo de residuos a las farmacias más cercanas ya que funcionan como centro de recolección para su posterior destrucción.