Su marido murió hace un mes y su casa sufrió un incendio con destrucción total: solicita ayuda

Zeneida Iglesias necesita colaboración: un incendio se desató en la habitación en la que vivía y perdió todos sus bienes. Hacía un mes, la mujer había perdido a su esposo, de 84 años.

“Había dejado el brasero prendido y una chispa del carbón cayó en la cama grande y se me ardió todo”, explicó la mujer sobre el siniestro que ocurrió en la calle Pachi Gorriti al 1869.

“Era una sola pieza, tenía el dormitorio y la cocina, por eso estoy desesperada, necesito ayuda porque no tengo nada, ni dinero para poder solventarme ahora, porque estoy haciendo fuego con leña ahora”, lamentó en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

La ropa de cama y la vestimenta personal también sufrieron el efecto de las llamas: “me quedé con lo puesto”.

“Necesito cocina y una garrafita. Aparte también una cama con colchón, porque no tengo. Hasta la heladera que estaba ahí, todo se me ardió. No podía salvar nada”, expresó.

Las personas que deseen colaborar pueden acercarse a la casa de la mujer, ubicada en Pachi Gorriti 1869.

RESCATARON A 2 MUJERES Y A SUS MASCOTAS DEL INCENDIO DE UNA CASA EN BARRIO CUYAYA

El personal del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana rescató a dos mujeres de 73 y 37 años de un incendio en una vivienda del barrio Cuyaya. Los agentes también pudieron sacar a tiempo a las dos mascotas de la casa: dos perros y un gato.

El procedimiento se registró alrededor de las 20:30 horas de este viernes, cuando los agentes que realizaban recorridos en cercanías a vieja terminal fueron alertados de un incendio sobre calle Zegada.

Los agentes se dirigieron al lugar y constataron el hecho. Ingresaron al inmueble y advirtieron la presencia de las mujeres, una de las cuales se negaba a abandonar el lugar, por lo que tuvieron que alzarla, poniendo a resguardo su integridad.

Tras evacuar a la primera mujer, los efectivos lograron rescatar a la segunda residente de la vivienda y a sus animales.

Finalmente, se hizo presente personal de Bomberos quienes terminaron de sofocar el siniestro. También acudió personal del Same que atendió a las víctimas, quienes no sufrieron ningún tipo de lesión.