Subsidios a la energía y gas: advierten sobre la importancia de una correcta carga de datos en el RASE

La inscripción de usuarios de los servicios de energía eléctrica y gas al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), sigue generando dudas y dificultades especialmente a la hora de realizar la carga de datos en el formulario correspondiente.

Si bien hay tiempo hasta el 31 de julio para realizar la gestión, continúan habiendo numerosos inquietudes por parte de los usuarios quienes pese a intentar, en muchas ocasiones no logran completar el formulario RASE.

El titular de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU), Carlos Oehler, reiteró algunos puntos a tener en cuenta a la hora de ingresar los datos y generar el registro de forma correcta.

Inscripción al RASE

Según aclaró, al momento de cargar el DNI “quienes tienen numero de documento inferiores a 10 millones deben anteponer el 0, es decir por ejemplo 08 millones, ya que con ese 0 el sistema después busca el número de Cuil correcto. Si no se hace esto, el sistema informa la inexistencia del Cuil porque le falta ese digito”.

Destacó que la semana pasada recibieron una base de datos del RASE, según la cual se reportaron 9.600 usuarios inexistentes, es decir que “son usuarios que al momento de cruzar la información del número de servicio no han sido identificados en la base de datos de la prestadora y esto tiene que ver con un error en la carga del numero de servicio o de medidor. Esos también van quedando en suspenso con la posibilidad de poder corregirlo una vez que tengan la información fidedigna”.

carlos oehler susepu

El titular de la SUSEPU indicó que los usuarios que no pudieron completar el formulario, tienen que volver a hacer la carga con la información correcta de datos personales.

Mencionó además que la inscripción en el RASE incluye el acceso a los subsidios de los servicios de luz y gas. “En el formulario están los dos servicios; en ambos casos se pide el número de medidor y de servicio” indicó.

Ante las dificultades que presentan los usuarios para realizar la gestión, la SUSEPU trabaja junto a la Defensoría del Pueblo para que ayuden a la gente a cargar los formularios en las oficinas de cada localidad y también lo harán con alumnos del Populorum Progressio, para que hagan la misma tarea.

Plazos y categorías

Hasta el 31 de julio la gente puede registrarse; se desconoce si posteriormente habrá una prórroga, pero de ser así se irá dando por distrito.

En este sentido, dijo también que quienes ya se hayan registrado anteriormente y cuenten con el subsidio, no requieren volver a registrarse a menos que su situación socioeconómica haya cambiado. “Si anteriormente tenían trabajo y ya no, si se mudaron de domicilio o si antes convivían con los hijos y ahora ya no, es conveniente que se registren porque pueden, en función de la situación actual, tener un mayor nivel de subsidio” señaló.

Aclaró que la inscripción en el Rase es voluntaria, por lo que quienes no se inscriban a partir de las facturaciones de agosto pagaran tarifa plena en los servicios de energía y gas. El agua esta excluida de este beneficio.

Sobre las categorías que propone esta segmentación tarifaria, Oheler explicó que “toda persona que recibe una boleta de luz independientemente de que esté o no a su nombre, en la parte superior izquierda aparece una leyenda que indica el segmento N1, N2, N3 (ya categorizado) o sin segmento (los que no se registraron), dependiendo de los ingresos del grupo familiar conviviente”.

Continuó recalcando, que “el N1 significa mayores ingresos, N2 significa ingresos menores a dos Salarios Mínimos Vital Móvil (SMVM) y los N3 para ingresos medios que va desde 700 mil a 2 millones y medio de pesos” y agregó que “luego de una declaración jurada el sistema asigna una categoría y eso permite acceder, o no, a un monto de subsidio no estando definido, hasta el momento, cómo se hará llegar ese subsidio al usuario”. “Hasta ahora la idea del gobierno es que a través de un sistema de transferencias, se asista a cada usuario para que él mismo pague la factura”, aclaró.

servicios-subsidios-energia-electrica-gas-

Quiénes pueden inscribirse

Todos los usuarios residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas natural por red que aún no se hayan inscripto y quieran acceder a los subsidios del Período de Transición, incluyendo aquellas personas que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

Se deberá completar una solicitud por hogar.

Sólo podrán completar el formulario personas mayores de 18 años, sean o no titulares del servicio, solicitando el subsidio para un medidor de gas de un único domicilio.

Cuáles son las excepciones a la inscripción

Existen dos casos en los cuales no tenés que llenar el formulario de inscripción:

Si sos electrodependiente no tenés que completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí debés hacerlo para solicitar el de gas.

Si en tu domicilio funciona una entidad de bien público no te corresponde hacer el trámite.

Cómo inscribirse

Podés solicitar la inscripción al RASE completando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, que tiene carácter de Declaración Jurada, a través del siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/subsidios