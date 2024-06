Superpoblación animal en Jujuy: se castran entre 200 y 300 mascotas por día en San Salvador

El crecimiento de la población canina y felina continua siendo una preocupación para las autoridades municipales, si bien se disponen operativos de castración y registro en todos los barrios, la demanda de intervenciones es constante. Actualmente en la capital se realizan entre 200 y 300 cirugías diarias.

Jimena Sáenz, directora de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy indicó que “en la ciudad estamos realizando entre 200 y 300 cirugías por día en los diferentes barrios de la ciudad, es decir el número de caninos y felinos, el número de animales es alto por eso la cantidad de intervenciones”.

En dialogo con Somos Jujuy, la funcionaria municipal señaló que “hoy estamos luchando con una problemática de concientización porque a pesar de 12 años que yo llevo trabajando, veo que todavía las familias que no tienen poder adquisitivo no ven esos animales como una problemática, no es una cuestión económica sino más bien que la gente no va a optar por gastar eso en un animal”.

Consultada sobre los barrios de la ciudad que registran mayor demanda de intervenciones Sáenz informó que todos los barrios de la ciudad tienen una gran demanda, aunque Alto Comedero y Barrio Belgrano son los que mayores intervenciones registran. “En este último por ejemplo tenemos registrado 300 animales en 10 cuadras”, indicó la Directora de zoonosis,

Otro tema preocupante es la cantidad de perros callejeros que se registran en los barrios, “todos tienen esa problemática porque hay mucho perro callejero”, señaló Sáenz e informó que “la Ley Contravencional es la que nos ayuda a nosotros a ingresar los perros mordedores a nuestro departamento, es decir nos permite buscarlos y levantarlos de la calle. Tenemos 20 jaulas en el Municipalidad donde nosotros hacemos el control antirrábico”, y aclaró que “no es un lugar de albergue sino de paso, donde hacemos un control y después se lo devolvemos al dueño”.

CANTIDAD DE PERROS POR FAMILIA

La Directora de Zoonosis indicó que desde su área se trabaja mucho con lo que es la importancia de la vacunación, el registro de los animales y la castración.

En este sentido mencionó que “en promedio hay entre 5 y 6 perros por familia”, según los datos de registro que tienen en base a la geolocalización que funciona con el celular en donde se le toma una foto al animal, se vacuna y se registra.

Destacó que “es un trabajo de territorio que se coordina junto con el Ministerio de Desarrollo Humano y que nos permite ver con más foco dónde está la problemática y poder ir ahí”.

Por último Sáenz indicó la importancia de trabajar en educación y concientización y en esta línea remarcó que desde la Dirección de Zoonosis se realizan talleres educativos para los más pequeños, en las escuelas y jardines de infantes porque “los chicos son los enseñan a los padres, los que más prestan atención y cuidan a los animales”.