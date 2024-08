Superpoblación de mascotas en la capital jujeña: registran un promedio de siete animales por domicilio

En la previa del inicio de la campaña de vacunación antirrábica, desde el municipio capitalino expresaron su preocupación por la cantidad de mascotas que viven en los hogares de los vecinos de San Salvador de Jujuy. Piden responsabilidad a la hora de decidir tener animales en casa.

"Este año en particular vamos a vacunar puerta a puerta. No vamos a poner puestos en las esquinas. Vamos a iniciar por el sector B4 de Alto Comedero", adelantó Jimena Saez, directora de Zoonosis municipal en diálogo con AM 630 - Lw8 Jujuy.

"Implementamos esta modalidad porque lo haremos junto con el registro único de mascotas, que es lo que nos permite a nosotros evaluar en un sistema si los animales están vacunados, castrados y nos permite enfocar mejor el trabajo. Saber además, cuántos animales callejeros hay, cuántos hay en cada domicilio porque mucha gente tiene siete, ocho, diez animales y no los lleva a vacunar. Recordemos que la vacunación es obligatoria y gratuita y necesitamos de la colaboración del vecino para que vacunemos a todos esos animales", agregó la funcionaria municipal.

En ese sentido, Saez aseguró que hasta el momento los datos que se tienen relevados indican que hay en promedio siete mascotas por vivienda. "Esa es la cifra que nos viene arrojando el sistema", afirmó. "Es un montón, por eso estamos para enfocar la vacunación antirrábica primero junto con el registro y posteriormente la castración".

"La realidad es que hay superpoblación animal tanto callejeros como dentro de las domicilios, por eso la importancia de la castración y la vacunación para evitar la proliferación de enfermedades zoonóticas", sumó la directora de Zoonosis.

perros-callejeros

Por último, Jimena Saez señaló la falta de tenencia responsable de mascotas por parte de muchos vecinos. "Hay gente que ve a un animal callejero y lo adopta pero no lo vacuna ni lo castra y la reproducción de las mascotas continúa".

Vacunación antirrábica: la campaña comenzará en Alto Comedero y proyectan inmunizar 120 mil mascotas

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, anunciaron una nueva campaña de vacunación antirrábica, la cual iniciará en el Sector B4 del Barrio Alto Comedero , considerando que allí se concentra la mayor cantidad de mascotas de la ciudad.

La Dirección de Zoonosis informará oportunamente sobre el día y horario en el que se realizarán las vacunaciones. Los detalles estarán en la página web de la Municipalidad. Además, se mencionó sobre la modalidad de la misma: será puerta por puerta.

El objetivo de esta campaña es l a inmunización de 120 mil mascotas , y a su vez actualizar el registro de la población animal en la ciudad. El titular del Ejecutivo Municipal expresó, "cada año reforzamos nuestros esfuerzos en este tema. Lo más relevante es que estamos aumentando la inmunización de la población animal. Este año, vamos a realizar una campaña muy fuerte con el apoyo de las organizaciones descentralizadas. Pedimos la colaboración y atención de los vecinos cuando el equipo de zoonosis pase a vacunar a sus mascotas".

Ezequiel Aldao Fascio, secretario de Gobierno, subrayó que "la vacunación de mascotas es completamente gratuita para todos los contribuyentes del municipio". Además, hizo un llamado a la comunidad para colaborar con la campaña antirrábica, indicando que se espera un aumento del 15% en el número de mascotas vacunadas en comparación con el año pasado, lo que les permitirá alcanzar las 120 mil inmunizaciones este año.

vacunacion antirrabica

Por su parte, Jimena Saez, la directora de Zoonosis, indicó que en el 2023 se logró aplicar 97.950 dosis. Este año, tienen la expectativa de que las vacunaciones aumenten un 15% gracias al enfoque puerta a puerta. "No habrá puntos fijos en las esquinas, sino que el equipo tocará las puertas de las casas para vacunar y registrar a las mascotas".

Finalmente, Saez añadió, "es fundamental tener el registro actualizado, ya que es digitalizado. La campaña comenzará la próxima semana en el Sector B-4 de Alto Comedero, donde se registra la mayor población de animales".

El acto de lanzamiento oficial de la campaña se realizó en el "Salón de los Intendentes" del edificio municipal, con la presencia de Ezequiel Aldao Fascio, secretario de Gobierno; Hernán Larrieu, subsecretario de Gobierno; y el asesor Benito Savio; Jimena Sáenz, directora de la Dirección de Zoonosis, junto al equipo del área y la coordinadora, Claudia Ibáñez.