Tarifa de energía eléctrica: sigue abierta la inscripción en el RASE para mantener o acceder al subsidio

Desde la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) indicaron que hasta el 31 de julio está habilitado el periodo de inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), trámite indispensable para mantener o acceder al subsidio en energía, según sea la situación actual del usuario.

De no cumplir con dicho trámite, al vencimiento del plazo otorgado, el sistema ubicará automáticamente al usuario en la categoría N1 y pasará a pagar siete a diez veces más el costo de la energía y su correspondiente incidencia en la tarifa final.

Carlos Oehler, titular de la SUSEPU, señaló que “hasta aquí veníamos con un subsidio a la oferta, es decir el Estado Nacional pagaba a los generadores para que ellos vendan, a un precio de la energía subsidiado con recursos financieros del tesoro, mediando emisión monetaria, lo que trajo aparejado los altísimos índices inflacionarios que tuvimos y una marcada inequidad porque todos estamos subsidiados”, explicó.

Posteriormente mencionó: “El gobierno pretende cambiar eso e ir a un esquema de subsidio a demanda, es decir, identificar a los usuarios que tiene una condición socioeconómica de vulnerabilidad y asistirlos para que puedan pagar una canasta de energía, que permita un nivel mínimo de vida digna”. “No se va a quitar el subsidio sino mermarlo y reorientarlo hacia quienes realmente lo necesitan”.

Oehler que “toda persona que recibe una boleta de luz independientemente de que esté o no a su nombre, en la parte superior izquierda aparece una leyenda que indica el segmento N1, N2, N3 (ya categorizado) o sin segmento (los que no se registraron), dependiendo de los ingresos del grupo familiar conviviente”.

Continuó recalcando, que “el N1 significa mayores ingresos, N2 significa ingresos menores a dos Salarios Mínimos Vital Móvil (SMVM) y los N3 para ingresos medios que va desde 700 mil a 2 millones y medio de pesos” y agregó que “luego de una declaración jurada el sistema asigna una categoría y eso permite acceder, o no, a un monto de subsidio no estando definido, hasta el momento, cómo se hará llegar ese subsidio al usuario”. “Hasta ahora la idea del gobierno es que a través de un sistema de transferencias, se asista a cada usuario para que él mismo pague la factura”, aclaró.

En el caso de Jujuy , consignó que “tenemos, dentro de los usuarios residenciales 2.500 usuarios segmentados como N1, 125 mil usuarios como N2 y unos 25 mil como N3 . En el caso de los N2 hay un grupo que sí se registró y otros son los que fueron incorporados por el estado provincial como beneficiarios de tarifa social” y agregó que “por eso se está recomendando a los usuarios que se registren y que declaren su condición económica, porque si no se registran hasta el 31 de julio quedarán automáticamente excluido de la posibilidad de subsidio, porque será calificado como usuario de alto ingreso y quedará en la condición N1, es decir la diferencia es entre 7 a 10 veces”.

En resumen, es imperioso que todos los usuarios de EJESA que no se han registrado en el RASE, tengan o no tarifa social, lo hagan para tener la posibilidad de acceder o mantener el subsidio nacional al precio de la energía, si no se hace el trámite, a partir de las próximas facturas pagarán costo de energía sin subsidio.

Inscripción al RASE

Quiénes pueden inscribirse

Todos los usuarios residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas natural por red que aún no se hayan inscripto y quieran acceder a los subsidios del Período de Transición, incluyendo aquellas personas que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

Se deberá completar una solicitud por hogar.

Sólo podrán completar el formulario personas mayores de 18 años, sean o no titulares del servicio, solicitando el subsidio para un medidor de gas de un único domicilio.

Cuáles son las excepciones a la inscripción

Existen dos casos en los cuales no tenés que llenar el formulario de inscripción:

Si sos electrodependiente no tenés que completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí debés hacerlo para solicitar el de gas.

Si en tu domicilio funciona una entidad de bien público no te corresponde hacer el trámite.

Cómo inscribirse

Podés solicitar la inscripción al RASE completando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, que tiene carácter de Declaración Jurada, a través del siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/subsidios