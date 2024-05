Taxistas de Palpalá solicitan que la tarifa se iguale a la de San Salvador de Jujuy

Richard Valdés, presidente Cámara de Transporte Alternativo de Palpalá, dialogó con Canal 7 y explicó cuál es la situación del transporte alternativo de la ciudad siderúrgica y cuál es el pedido que llevaron este miércoles hasta el Concejo Deliberante de dicha ciudad.

“Estamos solicitando la actualización de la tarifa, para que se iguale a la de San Salvador, ya hace dos meses que aumentó en San Salvador y acá todavía no tenemos novedades” , indicó Valdés. Cabe destacar que, a la fecha, la tarifa del taxi en Palpalá es de $400 la bajada de bandera, mientras que en San Salvador de $650.

En este sentido, el presidente de la Cámara detalló que “hubo un arreglo que establecía que si había aumento en San Salvador, a los días se tenía que aplicar en Palpalá, cosa que por el momento no sucedió”.

Por la falta de cumplimiento de lo pactado, en la mañana de este miércoles, se hicieron presentes en el Concejo donde mantuvieron una reunión con los concejales y “nos dieron el visto bueno, pero de todos modos estamos acá con los muchachos esperando a que salga el papel para que se dirija al Ejecutivo y den la autorización para que podamos hacer el cambio de la tarifa”.

Por otro lado, Valdés precisó que la diferencia de tarifas y la crisis inflacionaria los perjudica enormemente ya que “los números no cierran por ningún lado”.

“Imagínense $400 la bajada de bandera, $600 el metro cúbico de gas, los números no cierran por ningún lado. Los vehículos tienen muchos kilometrajes recorridos, el gasto del mismo vehículo, el costo de los repuestos, encima hoy nos enteramos que las estaciones de servicio no van a cargar el gas, supuestamente por tiempo indeterminado, algunos compañeros fueron y les dijeron que hasta las 6 de la mañana del jueves recién van a volver a cargar, así que si queremos trabajar tenemos que usar la nafta, que está a más de $1.000. Así que los números no te cierran por ningún lado por esta tarifa”, detalló finalmente Valdés.

ÚLTIMO AUMENTO DE TAXIS Y COMPARTIDOS

Desde el viernes 12 de abril es más caro viajar en taxis amarillos y taxis compartidos en la capital jujeña debido a que comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario aprobado en marzo pasado por el Concejo Deliberante.

Los aumentos en las tarifas van desde el 62%, en el caso de la bajada de bandera de los taxis “amarillos” o de radiollamada, hasta el 100% en el caso de la tarifa nocturna de los compartidos.

Las nuevas tarifas

Taxis de radiollamada

Tarifa diurna de 5 a 22 horas

Bajada de bandera: $650 (antes $400)

Ficha cada 100 metros: $65 (antes $40)

Tarifa nocturna de 22 a 5 horas

Bajada de bandera: $805 (antes $495)

Ficha cada 100 metros: $80,50 (antes $49,50)

Domingos y feriados nacionales y provinciales

Bajada de bandera: $805 (antes $495)

Ficha cada 100 metros: $80,50 (antes $80,50)