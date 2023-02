Team verano o team invierno: los mejores memes y reacciones por la baja de temperatura

El Jueves de Comadres en Jujuy empezó con lluvia y según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el tiempo seguirá en la misma y con temperaturas de alrededor de 20 grados menos que hace días.

Por ejemplo, para lo que resta de la jornada de este viernes, la temperatura llegará a 12° C según marca el SMN, mientras que el sábado la mínima será de 10° C y la máxima de 17° C en la capital jujeña.

Las redes sociales se hicieron eco del fenómeno climático y revivió la clásica rivalidad entre los fanáticos del verano vs. los del invierno con una catarata de memes.

Algunos usuarios tomaron la baja de la temperatura con absoluta seriedad y realizaron producciones de fotos con electrodomésticos clásicos del verano argentino.

Otros optaron por los infalibles memes de Los Simpson, que funcionan para una extensa lista de situaciones cotidianas.

El villano de la serie, Montgomery Burns, también festejó el descenso de la temperatura.

Otro de los memes que fueron tendencia tiene como protagonista a Homero Simpson en una pose similar a la del personaje de Guillermo Francella en Casados con Hijos cuándo festeja el triunfo de su equipo de fútbol.

La fiebre futbolera tampoco se quedó afuera de las reacciones al clima otoñal en pleno verano. Leo Messi y el gesto icónico Topo Gigio que hizo en el Mundial Qatar 2022 se llevó un centenar de likes.

Las referencias a programas televisivos argentinos también dieron el presente. Una usuaria de Twitter hizo que Floricienta festeje los 10º que están pronosticados para este sábado.

Pepe Argento, en una nueva reversión del ya clásico meme.

Mensajes con frases épicas también se destacaron entre los memes por la ola de frío.