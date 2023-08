Temporada invernal: Jujuy perdió alrededor del 31% de reservas por los cortes de rutas

Las vacaciones de invierno movilizaron a más de 5,5 millones de turistas, lo que constituyó un nuevo récord para esta fecha y superó las expectativas del sector.



Según información del Ministerio de Turismo, el gran impulso de esta temporada vino por el lado de la llegada de turistas extranjeros, que por cuarto mes consecutivo marca cifras históricas con el ingreso de 600 mil personas y un impacto económico de más de 400 millones de dólares.



Las provincias de Salta, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y San Juan y la ciudad de Buenos Aires fueron los distritos que tuvieron mayor nivel de ocupación, mientras que Bariloche, San Martín de los Andes, Ushuaia, Mendoza, Tandil, ciudad de Salta e Iguazú fueron los destinos más elegidos.

En tanto, en esta temporada, Jujuy no figuró entre los destinos más elegidos . Al respecto, Diego Valdecantos, Secretario de Turismo de Jujuy, dialogó con AM630 y explicó: “Lamentablemente con la cuestión de los cortes, no podemos decir que fue una muy buena temporada para Jujuy. Fue una buena temporada, teníamos expectativas superiores con lo que prevemos a través del observatorio”.

Luego agregó: “Íbamos a tener una temporada que se preveía cerrar con un 93% de ocupación y finalmente ha cerrado con un 62% , es decir, casi un 31% más bajo debido a los cortes , mucha gente fue cancelando el viaje, modificando fechas, lo que hizo que el mes de julio tenga esa baja en las reservas”.

Además, Valdecantos hizo hincapié en que: “Lamentablemente en el turismo lo que no se vende hoy no se puede recuperar mañana, entonces es difícil recuperarlo y ahora tenemos que trabajar fuertemente para poder recuperar la imagen que habíamos logrado de un Jujuy como destino. Muchas veces Jujuy estaba visto como un sub destino y en el último tiempo hemos podido posicionar a Jujuy dentro de los primeros 5 o 6 destinos turísticos más importantes de Argentina, pero por el tema de los cortes, este mes el turismo se vio afectado en un 30% en general, pero en la región de la Puna, por lejos, fue la más afectada”.

Finalmente el Secretario de Turismo de Jujuy detalló que en dinero, aproximadamente ingresó 7.600 millones a la provincia, pero “teníamos previsto el ingreso de 11.900 millones. La Puna fue la que más ha sufrido esto, luego la Quebrada y luego esto ha hecho que se posicione bien las Yungas (63%) y los Valles (74%)”.

Los visitantes, provincia por provincia

De acuerdo a los datos del Observatorio Argentino de Turismo, Salta tuvo un 95% de ocupación en sus principales destinos y registró un 20% más de turistas que en 2022; en tanto Termas de Río Hondo tuvo un 92% de ocupación en hoteles de 4 y 5 estrellas y 80% en las 3 estrellas, mientras que Santiago del Estero llegó a un 95%.



Catamarca tuvo una ocupación del 90% de la mano de la Fiesta Nacional del Poncho. Los turistas que visitaron la provincia norteña gastaron 1.700 millones de pesos y se registraron 120 mil pernoctes en el destino.



En Misiones, el movimiento fue superior al de 2022 en un 5% y se movilizaron 15 mil millones de pesos. Iguazú, su destino icónico, tuvo una ocupación del 96%. Corrientes tuvo un 86% de ocupación y la capital correntina se erigió como uno de los principales portales de acceso a la provincia y estuvo con capacidad colmada en diferentes momentos del mes, al igual que otros municipios como Itatí, San Miguel, Carlos Pellegrini, Gobernador Virasoro, Mercedes e Ituzaingó.



Los destinos de Entre Ríos volvieron a ser una de las grandes atracciones del país con sus principales destinos como Federación, Gualeguaychú y Colón con una ocupación superior al 80%. La provincia recibió 700 mil turistas, un 12% extranjeros (en su enorme mayoría uruguayos) con un movimiento económico de 18 mil millones de pesos.



San Juan volvió a ser una de las grandes sorpresas, como lo fue en los últimos fines de semana largo en los que tuvo las cifras más altas de ocupación, y durante la temporada de invierno siempre superó el 90% de ocupación con picos de 95%.



Mendoza también tuvo una gran temporada, con 350 mil turistas, un 20% más que en 2022. La ocupación promedio durante las tres semanas fue del 85%.



Entre los destinos serranos, Merlo tuvo un 84% de ocupación y Villa Carlos Paz alrededor del 75%, a la vez que el destino más elegido de la provincia de Buenos Aires fue Tandil, que tuvo un 89% de ocupación.



En la Costa atlántica, un destino que habitualmente no es tan elegido durante el invierno, Mar del Plata promedió un 50% con el arribo de 360 mil turistas, superando cifras de 2022; en tanto Villa Gesell se destacó en la región con un 65% (10% más que en 2022).

La ciudad de Buenos Aires tuvo cerca del 80% de ocupación, con un movimiento de 500 mil turistas. En ese marco, se sintió muy fuerte la llegada de brasileños, chilenos y uruguayos.



En Neuquén, de la mano de sus centros de esquí tanto San Martín de los Andes como Villa La Angostura tuvieron una ocupación del 85%. A la provincia llegaron 80 mil turistas y gastaron 15 mil millones de pesos.



Bariloche volvió a ser la gran estrella de los destinos turísticos nacionales con un 95% de ocupación durante toda la temporada. La ciudad rionegrina tuvo 350 mil turistas con un impacto económico de cerca de 15 mil millones de pesos.



Esquel, con su centro de esquí La Hoya, tuvo un 75% de ocupación (12% más que en 2022).



El Calafate, un destino que no es típico de invierno, tuvo un 85% de ocupación para su oferta hotelera, marcando un récord para esta fecha; y Ushuaia tuvo una gran temporada con una ocupación del 85%.