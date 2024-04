"Tenemos 6.152 casos de dengue en Jujuy y seguramente hay muchos más que no se registraron"

“Tenemos 6.152 pacientes contagiados, es lo registrado. Seguramente hay muchos más que pasaron el dengue en su casa sin que se registre, que se automedicaron porque en más del 90% de los casos se transita de forma leve”, informó el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, en diálogo con Sin Vueltas, por Canal 7 de Jujuy.

El funcionario recordó que hay 4 personas que perdieron la vida por la enfermedad y sostuvo que “no se llega ni al 1% de la tasa de mortalidad, por lo que es importante transmitir tranquilidad a la población”.

“En San Salvador de Jujuy tenemos la mayor cantidad de casos, en San Pedrito, Punta Diamante y Alto Comedero”, precisó el ministro en referencia a la zona más complicada. En contrapartida, indicó que “hay muy pocos en Libertador, Yuto y San Pedro, donde antes era el lugar en el que explotaba”.

En ese sentido, Bouhid resaltó que los buenos resultados registrados en la zona del ramal tienen que ver con que los operativos y las tareas de descacharrado se realizan de forma constante, a lo largo de todo el año.

“Hay que entender que si no hay moquito no hay dengue y la responsabilidad es de cada uno de nosotros porque el mosquito está en nuestras cosas, en el agua estancada en un recipiente de pared rígida. Si no hacemos el descacharrado va a seguir habiendo mosquitos, si todos combatimos la mosquito no va a haber dengue”, insistió el titular de la cartera de Salud.

LA RESPUESTA A LOS RECLAMOS GREMIALES

“Venimos trabajando con los gremios martes de por medio en mi gestión, con Atsa, Upcn y ATE. Apuap no ha concurrido, dijeron que querían una reunión para ellos solos”, expresó Bouhid en respuesta a los reclamos realizados por el sindicato que nuclea a los profesionales de la administración pública.

“Están a la vista las cosas que hacemos, ningún Gobierno invirtió tanto como nosotros. A lo que se hizo en Jujuy tenemos para mostrarlo, no para contar”, sostuvo.

Ministro Gustavo Bouhid

Asimismo, indicó que “el reclamo salarial es un justo reclamo”. Seguido, aseguró: “estamos dando respuestas, el Gobierno dio un 30% y ahora un aumento más, atendimos a todos y cada uno de los reclamos, y en algunos casos tenían razón”.

“Damos respuesta en la medida de no comprometer a la provincia. Los reclamos en su mayoría están solucionados”, aseguró.