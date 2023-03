Tiene 80 años, es de Abra Pampa y va a la escuela para cumplir su sueño: aprender a leer

Guillermina Martínez nunca pudo ir a la escuela. Tiene 80 años, es de Abra Pampa y decidió cumplir su sueño: aprender a leer. La mujer es estudiante en uno de los Centros de Terminalidad Primaria de la Puna de Jujuy, lugar al que asiste para formarse, sin dejar que la edad sea una limitación.

“Quiero aprender a leer”, dijo y repitió en diálogo con Canal 7, contando su historia. “Ni entré a la escuela, me dediqué a trabajar”, indicó sobre su infancia y adolescencia, cuando no tuvo la posibilidad de escolarizarse.

Ahora, con el impulso de su familia, emprendió la misión de estudiar. “Mis nietos me decían que estudios cuando me veían sola en la casa", relató Guillermina.

La voluntad es la principal virtud de esta alumna. “Sumar y restar no sé muy bien, me falta mucho”, contó y agregó que su situación de salud no es la ideal, pero aún así sigue adelante. “Me encuentro medio enferma”, expresó.

Guille quiere que más personas adultas puedan formarse. “A las personas les dirían que estudien, que vayan a la escuela, aunque algunos no quieren”, concedió.

PUNA DE JUJUY: FUE A LA ESCUELA CON SU OVEJA PARA NO DEJARLA SOLA EN CASA

El hecho ocurrió en la Escuela Nº 72 Tambillos, una localidad de la Puna de Jujuy ubicada a casi 40 kilómetros de Abra Pampa. La tierna historia fue protagonizada por Thiago Alexis, un niño que vive en la localidad puneña, quien explicó que fue a clases con su oveja para no dejarla sola.

El niño contó que su mascota se llama Tita y que su madre salió junto con él de la casa, algo excepcional en la familia. Al notar que la oveja estaría sola mientras el estuviese en clases, decidió llevarla.

“Mi mamá salió y me la traje”, contó a Canal 7 de Jujuy que estuvo en Tambillos este jueves visitando a la comunidad educativa.

Alexis con Tita, la oveja

La mascota de Alexis fue recibida con mucho cariño por los otros niños y la historia se viralizó por medio de Somos Jujuy en donde recibió muchos elogios por la ternura y la inocencia del niño a la hora de cuidar a su oveja.