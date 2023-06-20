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Todos los cortes de ruta que se registran en Jujuy este martes

Desde la Secretaría de Seguridad Vial detallaron cuáles son los puntos de la provincia en los que manifestantes no permiten el paso de vehículos

Cortes de ruta
Cortes de ruta Somos Jujuy

Somos Jujuy por Somos Jujuy | 20-06-2023

La Secretaría de Seguridad Vial informó el estado de las rutas para este martes 20 de junio, en una jornada en la que se esperan protestas y movilizaciones con cortes en distintos puntos de la provincia. 

  • INTERSECCIÓN RP 61 y 53 ALT INGRESO AGUAS CALIENTES
    MODALIDAD: CORTE TOTAL CON LA MODALIDAD DE PASO CADA 15 MINUTOS
  • RN 34 TRAMO PUENTE SAN LORENZO - LIB. GRAL. SAN MARTIN
    MODALIDAD: CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS
  • RP 11 Y RN 52 ALT ACCESO A LOCALIDAD BARRANCAS
    MODALIDAD: CORTE TOTAL (se habilita el paso cada hora por el lapso de 15 minutos)
  • RN 52 ALT ACCESO A LOCALIDAD SUSQUES
    MODALIDAD: CORTE INTERMITENTE (se habilita el paso cada 4 horas por 15 minutos)
  • RN 9 ACC SUR A LA CIUDAD DE ABRA PAMPA
    MODALIDAD: CORTE TOTAL PERMANENTE
  • RN 9 ACC A LA CDAD DE LA QUIACA
    MODALIDAD: CORTE TOTAL PERMANENTE
  • RN 9 Y RN 52 ALT ACCESO A LOCALIDAD PURMAMARCA
    MODALIDAD: CORTE TOTAL CON MODALIDAD DE PASO CADA 2 HORAS POR EL LAPSO DE 30 MINUTOS - LIBERAN UN CARRIL LUEGO EL OTRO-
  • RN 9 ALT PARAJE SAN ROQUE
    MODALIDAD: CORTE PARCIAL CON LA MODALIDAD DE PASO CADA 15 MINUTOS
  • RN 34 KM 1265 ALT. ACC. A LA LOC DE CAIMANCITO
    MODALIDAD: CORTE TOTAL
  • RN 34 KM 1188 ALT. PUENTE DE SAN PEDRO
  • MODALIDAD: CORTE TOTAL

 

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