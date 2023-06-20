Todos los cortes de ruta que se registran en Jujuy este martes

JUJUY
La Secretaría de Seguridad Vial informó el estado de las rutas para este martes 20 de junio, en una jornada en la que se esperan protestas y movilizaciones con cortes en distintos puntos de la provincia.
- INTERSECCIÓN RP 61 y 53 ALT INGRESO AGUAS CALIENTES
MODALIDAD: CORTE TOTAL CON LA MODALIDAD DE PASO CADA 15 MINUTOS
- RN 34 TRAMO PUENTE SAN LORENZO - LIB. GRAL. SAN MARTIN
MODALIDAD: CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS
- RP 11 Y RN 52 ALT ACCESO A LOCALIDAD BARRANCAS
MODALIDAD: CORTE TOTAL (se habilita el paso cada hora por el lapso de 15 minutos)
- RN 52 ALT ACCESO A LOCALIDAD SUSQUES
MODALIDAD: CORTE INTERMITENTE (se habilita el paso cada 4 horas por 15 minutos)
- RN 9 ACC SUR A LA CIUDAD DE ABRA PAMPA
MODALIDAD: CORTE TOTAL PERMANENTE
- RN 9 ACC A LA CDAD DE LA QUIACA
MODALIDAD: CORTE TOTAL PERMANENTE
- RN 9 Y RN 52 ALT ACCESO A LOCALIDAD PURMAMARCA
MODALIDAD: CORTE TOTAL CON MODALIDAD DE PASO CADA 2 HORAS POR EL LAPSO DE 30 MINUTOS - LIBERAN UN CARRIL LUEGO EL OTRO-
- RN 9 ALT PARAJE SAN ROQUE
MODALIDAD: CORTE PARCIAL CON LA MODALIDAD DE PASO CADA 15 MINUTOS
- RN 34 KM 1265 ALT. ACC. A LA LOC DE CAIMANCITO
MODALIDAD: CORTE TOTAL
- RN 34 KM 1188 ALT. PUENTE DE SAN PEDRO
- MODALIDAD: CORTE TOTAL