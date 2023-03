Trabajadores de la construcción de Jujuy afirman que hay 1.200 personas sin trabajo

Ramon Neyra, secretario General de Uocra Jujuy habló con Canal 7 de Jujuy de la situación que atraviesan los trabajadores de la construcción y detalló que de 5 mil trabajadores registrados, solo están trabajando 3.800, lo que representa que 1.200 personas no tienen trabajo. Además existe un atraso en el pago de los sueldos.

"Tuvimos una reunión con la Cámara ya firmaron que se sienten afectados con la redeterminación de precios y como consecuencia, tenemos atraso de quincena", explicó Neyra y afirmó que la situación se pone más difícil porque hay trabajadores que no tienen trabajo.

"Se van terminando las obras y como es trabajo de golondrina, nos quedamos sin trabajo. Hay mucha mano de obra desocupada y a su vez van saliendo construcciones de escuelas en el interior, lo que destraba la situación y repara la mano de obra", sostuvo el secretario.

De los últimos índices que se registraron "la provincia atravesaba un hecho histórico de 5 mil trabajadores registrados en la obra pública que es muy importante. Hoy llegamos a 3.800 compañeros que están empleados, pero cuando se termina la obra, baja el empleo ya que las empresas nos dan de baja y genera desocupación de los trabajadores".

OBRA DE RUTA 34

En relación a la obra de la ruta 34 que se encuentra totalmente paralizada y "120 trabajadores se quedaron sin mano de obra". Confirmaron que no se completara porque la empresa afirma que no se produjo una redeterminacion de precios y no llegaron a un acuerdo con vialidad Nacional y se podría judicializar este hecho.