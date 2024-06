Trabajadores del tabaco preocupados por falta de pago del programa Intercosecha

Con el retraso de un mes en el pago de la primera cuota del Programa Nacional Intercosecha, crece la preocupación entre los obreros del tabaco como así también de otros sectores productivos, quienes se ven afectados por la ausencia de esta ayuda económica que les permite paliar los meses posteriores luego de finalizada la zafra.

El programa Intercosecha, que depende de la Nación, es una ayuda económica no remunerativa de $64 mil que se paga durante un máximo de cuatro meses durante el receso estacional, a fin de que los trabajadores del agro puedan sobrellevar los meses en los que no hay cosecha. Este beneficio aún no comenzó a percibirse ya que el Gobierno Nacional no habría autorizado la distribución de fondos.

Alfredo Yucra, delegado provincial de UATRE Jujuy (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), manifestó la preocupación del sector por cuanto “estamos en junio y no tenemos el programa intercosecha que es sumamente importante ya que en Jujuy beneficia a 4.063 trabajadores” .

Indicó que la primera cuota se debería haber cobrado el mes pasado, pero “pese a haber presentado toda la documentación correspondiente, en tiempo y forma al Ministerio de Trabajo de Nación, lamentablemente hasta ahora no tenemos novedad”.

Yucra atribuyó esta situación a que el presidente, Javier Milei, no firmó el acuerdo para efectivizar el programa Intercosecha, por lo tanto no se están destinando fondos a ese concepto que beneficia, no solo a trabajadores del tabaco, sino a todas las actividades productivas como el citrus, que también se desarrolla en Jujuy.

Aclaró que esta situación afecta a numerosas provincias del país donde hay economías regionales. “Quienes producen yerba, cítricos, tabaco, algodón, vid, entre otros productos, todos vamos a tener este problema por la decisión del presidente que no entiende que esto es un paliativo para quienes trabajan y realizan un servicio que es a demanda, que se da por periodos y que requiere este tipo de asistencia”, dijo Yucra.

Señaló que los trabajadores sí están percibiendo los dos sueldos por desempleo que les da el Renatre con un haber de $120 mil para quienes cumplen los 180 días de trabajo, pero aguardan expectantes el fondo de la Interzafra.