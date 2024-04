Tragedia en Nueva Córdoba: se conoció el motivo que originó el fuego que provocó la muerte de dos jujeños

Un voraz incendio se desató en un edificio de Nueva Córdoba en horas de la madrugada del jueves pasado. Tres jóvenes jujeños que estaban en el lugar intentaron huir del fuego: dos murieron tras saltar desde un 12° piso y uno de ellos pudo salvarse.

Las primeras pericias revelaron que las llamas se habrían originado por una falla eléctrica, descartando una primera hipótesis vinculada a una fuga de gas.

Mientras sigue la conmoción por el hecho, los primeros peritajes de los Bomberos y la Policía Judicial revelan que el incendio se produjo por la falla de un artefacto enchufado, posiblemente un celular.

Los tres estudiantes Sebastián Liquín, Tiziano Tejerina y Pablo Apaza eran oriundos de Jujuy y se habían mudado hace pocos meses a Córdoba para estudiar. Apaza, el único sobreviviente, pudo darle el último adiós a sus compañeros ayudado por unas muletas.

fallecidos cordoba

LOS VECINOS DEL EDIFICIO ASEGURARON QUE HABÍA PROBLEMAS CON EL GAS

Escenas dramáticas se vivieron durante la madrugada de pasado jueves en el barrio Nueva Córdoba. Un joven de 19 años salvó su vida tras escapar de un departamento en llamas, pero otro falleció al arrojarse al vacío y un tercero está grave, todos son oriundos de Jujuy.

Todo comenzó cerca de las 04.45 en el edificio Aguaribay, ubicado en Yrigoyen 398, cuando el departamento 12 A donde residen tres jóvenes jujeños, empezó a incendiarse.

Pablo Apaza, uno de los tres jóvenes estudiantes que se encontraban en el inmueble, logró descender hacia un balcón del piso 11 y fue rescatado por los bomberos que lograron ingresar por el complejo colindante.

Tiziano Tejerina de 18 años y Sebastián Liquín, de 19, al parecer se arrojaron a un patio interno ante el avance del fuego. El jefe de Bomberos, Sergio Cravero, precisó a Cadena 3 que "se produjo el deceso de uno y el otro fue asistido por el servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital de Urgencias".

Durante el incendio unas 35 personas se autoevacuaron. "Estábamos durmiendo y tipo 4.30 escuchamos que gritaban 'auxilio, auxilio, fuego'", contó una vecina del edificio. "Nos asomamos y miramos para arriba y vimos fuego. Al ratito se escuchó que algo cayó, no sé si fue uno de los chicos o que tiraron algo. Se sintió una explosión, había vidrios por todos lados. Los bomberos y la Policía vinieron rapidísimo", completó.

Departamento de la tragedia en Córdoba

Una mujer policía resultó con intoxicación por monóxido de carbono, por lo que fue derivada al Policlínico Policial para su atención.

Otra vecina afirmó a Cadena 3 que hubo reclamos previos sobre las condiciones inseguras del edificio. Según ella, hubo varias quejas sobre el olor a gas y el estado de las tuberías. "Era lógico que iba a pasar esto, se podría haber evitado", lamentó la vecina.

"Hubo varios reclamos por olor a gas. Supuestamente arreglaron porque esta semana tenemos un cobro de unas expensas por un arreglo de gas en la cañería. Pero el 21 de marzo hablábamos en el grupo de vecinos que había olor a quemado. Habló un chico del piso 11, justamente, que dijo sentir olor a quemado y a gas en su baño y demás", detalló.

En ese sentido, Lautaro es un vecino del piso 8, que dijo a este medio que hubo trabajos en el edificio por problemas con el gas. "No tengo conocimiento puntualmente sobre lo que se realizó y lo que no porque en mi departamento no había problemas", declaró.

"Nos llegaron las expensas de que habían hecho un arreglo de gas. Había olor a gas olor a quemado todo el tiempo. El encargado nunca apareció, es más, a los que se quejaban los bloqueaba del WhatsApp del edificio", dijo otro de ellos.