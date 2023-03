Transporte de Jujuy: aseguran que los subsidios de Nación aún no llegaron y peligra el servicio

Los subsidios del transporte de Nación aún no llegaron a la provincia y esto genera malestar en las empresas del sector. Así lo afirmó Pablo Giachino, secretario de Transporte de Jujuy de Canal 7.

“Estamos esperando que se complete la transferencia de los fondos de los subsidios correspondiente a enero. Viene con mucho atraso y todavía no se produjo la transferencia, estimamos que la acreditación se va a hacer entre hoy y mañana”, explicó el secretario. En caso de que se acrediten, los subsidios serán transferidos a la cuenta de las empresas para que cumplan con sus obligaciones salariales.

Giachino indicó que el atraso de los subsidios “impacta de forma negativa en las empresas ya que la estructura de costos viene funcionando hace más de 20 años con estos subsidios y lo tienen incluido dentro del cálculo de funcionamiento mensual, por lo tanto esta demora impacta en la cuenta de la empresa".

El funcionario provincial resaltó que al no contar con el dinero de Nación “empiezan a tener dificultades y se presenta cuando es el momento de pagar los sueldos y no lo pueden completar si no llegan los subsidios".

Por otra parte, Giachino aclaró que los trámites administrativos en Buenos Aires ya están gestionados. “La verdad no tenemos noticias de porque no se concretan las acciones. Nosotros estamos viendo las comunicaciones del Ministerio de Transporte, no nos informaron el problema del atraso", detalló.

Inequidad de subsidios entre AMBA y el interior

Es histórico el planteo de una inequidad entre la distribución de subsidios del transporte entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país. En relación a este tema, Giachino resaltó que aún no está resuelto y la diferencia sigue siendo enorme entre las empresas.

“El AMBA, sigue recibiendo 8 de cada 10 pesos mientras que los otros dos pesos restantes se distribuyen en todas las provincias del interior”, fundamentó el funcionario.

“Este desequilibrio genera la imposibilidad de darles a las provincias un precio más barato para los usuarios, que es lo que tiene el AMBA. Un boleto barato gracias a esos subsidios y la posibilidad de las empresas de generar mejores servicios que si lo pueden hacer en la zona de Buenos Aires”, destacó Giachino.

Por último, el funcionario puntualizó en que mientras esta situación de “inequidad” no se resuelva, “vamos a seguir tendiendo estos problemas de los subsidios”, concluyó.