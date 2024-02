Transporte sin subsidio en Jujuy: quiénes pueden acceder al descuento del 55% en el boleto

El Ministerio de Economía de la Nación anunció este jueves la eliminación de los subsidios al transporte que reciben las empresas prestatarias del interior del país.

En el comunicado de prensa de la cartera que conduce Luis Caputo informa que "se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del País, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba)", por lo que los usuarios de Jujuy serán afectados.

A su vez, indicaron que se podrá acceder a un descuento del 55% del boleto ya que seguirá en vilo el Atributo Social donde se utiliza la tarjeta SUBE.

"Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público", indica el comunicado.

Para acceder al descuento, será necesario registrar la tarjeta SUBE.

Las personas que deben registrar su SUBE

Todos los usuarios mayores de 3 años .

. Personas que aún no tengan una tarjeta SUBE .

. Quienes deseen acceder a la tarifa social a partir del 1 de abril de 2024.

Cómo registrar la SUBE a mi nombre, paso a paso

El primer paso para registrar la SUBE consiste en crear una cuenta en el sitio web argentina.gob.ar/SUBE. Posteriormente, se debe acceder a la sección “Registrala”, donde se desplegarán los siguientes pasos a seguir. Dentro de esta sección, se encontrará un formulario que solicitará al usuario completar sus datos personales y el número de tarjeta. Una vez ingresada la información, se requerirá que el usuario elija una clave de cuatro dígitos para establecer la cuenta. Finalmente, tras completar este proceso, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación indicando que el registro ha sido realizado exitosamente.

Por otra parte, la Tarjeta SUBE también puede registrarse de estas formas:

Por teléfono , llamando al 0800-777-SUBE (7823) y marcando la opción 3

, llamando al 0800-777-SUBE (7823) y marcando la opción 3 Desde la nueva app SUBE (disponible para sistema operativo Android 6 o superior)

(disponible para sistema operativo Android 6 o superior) Mandando un mensaje de WhatsApp al Chatbot SUBi 1166777823

al Chatbot SUBi 1166777823 De forma presencial en los Centros de Atención y Unidades de Gestión SUBE

Requisitos para registrar mi SUBE presencialmente

Dirigirse a los Centros de Atención

Solo tu tarjeta SUBE y tu DNI vigente .

y tu . Si eres menor de 18 años, un adulto responsable puede realizar el trámite con tu DNI.

Servicio de transporte de Jujuy en alerta: "Si la situación no se resuelve se incrementarán las medidas de fuerza"

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Jujuy advirtieron que "si la situación no se resuelve, la semana que viene vamos a tener incremento en esta medida de fuerza", comunicó Sergio Lobo a través de Canal 7.

A su vez, reiteró, que el transporte en la provincia está en estado de alerta. "Tendremos reuniones con empresarios y funcionarios de la provincia y en caso que de no se revierta la situación, seguramente vamos a entrar en una medida de acción gremial por tema salario en la provincia de Jujuy ".

Afirmó que lo que ocurre "no es un problema de provincia, no es un problema de empresa y no es problema de sindicato; es un problema nacional porque el nuevo Gobierno determinó que no va a mandar más subsidios al transporte . Las empresas del interior del país, no cuentan con el subsidio nacional y en la provincia es el mayor ingreso que tiene, ya que se paga el 70% del salario de los trabajadores".

UTA cerró paritarias para choferes de colectivo: sueldos de casi $1 millón y bono de $390.000



Los choferes de colectivo de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) recibirán sus salarios de enero y febrero con importantes aumentos: tras semanas de negociaciones con amenazas de paro en el sector, las empresas y los trabajadores del rubro acordaron nuevas subas.

En el acta firmada el viernes 2 de febrero tras la audiencia llevada a cabo en la Secretaría de Transporte, las partes finalmente alcanzaron "un acuerdo para el personal de transporte público de pasajeros de carácter urbano y suburbano del AMBA.

Además de las subas que llevarán el básico de los choferes hasta casi el millón de pesos en febrero, se acordó un bono de pago extraordinario por única vez de $ 390.000 a pagarse en dos cuotas.

El acuerdo se logró luego de que el Gobierno "asumiera el compromiso de actualizar la estructura de costos vigentes" en base al cual se calculan los subsidios que el Estado Nacional paga a las empresas, por lo cual estos aumentarán.

El entendimiento se da luego de semanas de conflicto entre las partes y tras diversas audiencias fallidas en las que el sector sindical amenazó con parar en varias oportunidades de no darse mejores condiciones, mientras que las empresas culpaban al Gobierno por la falta de actualización de la estructura de costos.

Ahora, la secretaría a cargo de Franco Mogetta prometió mejorar estos parámetros y, por ende, las empresas -representadas por las cámaras AAETA, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA- avalaron el aumento propuesto por los trabajadores: ¿Cuánto cobrarán los choferes del AMBA tras el acuerdo paritario?