Un incendio se desató en el ramal y arrasa con el bosque nativo: "Está complicado"

La sequía y el calor no dan tregua en Jujuy. Las condiciones del tiempo hacen propicio el ambiente para los incendios y ello sumado a la inconciencia de algunos ciudadanos generó que en las últimas horas se desatara el fuego en el ramal, afectado el bosque nativo.

"En la tarde-noche de este lunes entre Chalicán y Fraile Pintado comenzó un incendio en la banquina, muy probablemente por una colilla de cigarrillo, continuó por un cultivo de caña e ingresó al bosque nativo", informó a Canal 7 de Jujuy Alejandro Cooke, el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales.

El funcionario indicó se trata de la primera vez que un incendio se activa en bosque nativo a esta altura del año y agregó que las tareas de combate son desplegadas por agentes de la Brigada de Yuto y de San Pedro, a quienes se sumarán y brigadistas de Libertador.

"Está complicado, la situación del cambio climático hizo que todavía no se humedezca el tronco grueso del bosque nativo", precisó Cooke y, en ese sentido, afirmó que años previos a esta altura del año la situación ya estaba controlada debido a las copiosas precipitaciones.

"Normalmente años anteriores a esta altura teníamos calmado y muy húmedo el bosque nativo, no ingresaba el incendio. En estos momentos prospera y así está en toda la provincia, hay que tener muchísimo cuidado ahora que salimos al aire libre a hacer actividades", recordó el funcionario.

Con relación a la posible finalización de la temporada crítica, Cooke auguró: "calculamos que para marzo la situación va a estar mejor, pero hasta que no tomen humedad los troncos de los bosques nativos, no vamos a poder controlar los incendios".

El director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales sostuvo que la dependencia está 100% disponible para dar respuesta a los incidentes que surjan y recordó la importancia de no arrojar colillas de cigarrillos y no encender fuego en lugares que no se encuentren habilitados para ello.

Ante una columna de humo o incendio, los jujeños pueden comunicarse al 911, 100 o 103. Cuanto mayor información puedan brindar sobre el hecho con mayor efectividad podrán actuar los brigadistas.