Un joven jujeño fue becado para realizar una especialización en Educación Física en España

Emanuel Carlos, oriundo de Abra Pampa, se recibió del profesorado de Educación Física en Buenos Aires y al finalizar su formación profesional, recibió la grata noticia de una Beca en España.

Desde el profesorado, le otorgaron una beca por seis meses en la ciudad de Toledo - España para que Emanuel pueda especializarse y luego volver a ejercer su profesión.

“La extensión de la beca me permite hacer como una licenciatura en Deportes y Actividad Física. La Beca en sí me cubre todo lo que es estudios y parte del alojamiento y el resto de los gastos corre por cuenta nuestra”, detalló el joven jujeño en diálogo con Somos Jujuy.

Luego agregó: “El profesorado te va poniendo un orden de mérito año tras año. En este caso para lo que son las Becas internacionales fue por orden de cupo de mayor cantidad de materias aprobadas y el promedio no podía ser menor a 7. Había varios chicos para los posibles becados y con todos los requisitos, las autoridades redujeron el número de postulantes y sólo quedamos dos”.

Más adelante el joven abrapampeño explicó que cuando se enteró que es uno de los becados, “no lo podía creer y todavía me cuesta un poquito entenderlo. Me es muy difícil imaginar que me voy a ir tan lejos, pensando que soy de acá además amo mucho Abra Pampa y Jujuy. Irme muy lejos, es una gran noticia y de a poquito voy cayendo de que me tengo que ir de verdad".

El jujeño estará viajando el 28 de enero hacia Madrid, pero desde hoy comenzará con la preparación administrativa.