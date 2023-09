Un jujeño integra la primera camada de médicos egresados de la Universidad Nacional de Salta

Con mayoría de mujeres, recibieron sus títulos de grado 16 jóvenes de la primera camada que finalizó sus estudios en la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Salta. La oferta se abrió en 2015, en convenio con la Facultad de esa especialidad de la Universidad Nacional de Tucumán.

Uno de los primeros egresados es Marcelo Avellaneda, un jujeño oriundo de Libertador General San Martín, quien estudió primero Tecnicatura en Hemoterapia y comenzó a trabajar en el Hospital Oscar Orías de esa localidad.

Cuando lo hicieron efectivo en la mencionada unidad hospitalaria, ingresó a la carrera de medicina en Salta. Contó que negoció con sus jefes y con sus profesores en la vecina provincia para lograr complementar los horarios de cursado con los del trabajo. "Me permitieron juntar todas las horas de mi trabajo sábados y domingo, mientras cursaba la carrera de lunes a viernes en Salta", recordó. "Primero me dieron el plazo de un año, a ver cómo me iba. Como me fue bien, me dieron más tiempo. En la carrera en Salta cada comienzo de año era difícil, porque los profesores no te conocen. Tenía que pedir los permisos por nota. Después, como éramos pocos, los profesores me dieron la posibilidad de llegar más tarde o de ingresar a otra comisión para presentar un práctico".

El médico de Libertador se encuentra ahora con licencia sin goce de sueldo mientras cursa la especialidad de Diagnóstico por Imagen, como paso previo a la especialidad de Hemoterapia. "Yo tengo mi camiseta en el hospital público", sostuvo, por lo que definió como "su hospital" y "sus raíces" al de Libertador. Todavía cree improbable que pueda viajar a Buenos Aires para hacer la especialidad deseada. Tiene una hija de dos años y otro en camino y, sin embargo, sabe que el camino no es un sendero cerrado. "Iremos viendo", dijo con optimismo.

También relató los momentos que atravesaron durante la cursada, cuando parecía que todas las puertas se cerraban, cuando no había ni aulas disponibles o los profesores no cobraban sus sueldos a tiempo. "Los docentes que enseñan en la carrera en Salta lo hacen porque quieren y porque tienen compromiso", dijo. "Muchas veces teníamos clases en los pasillos", recordó. "Ellos", por la planta docente de la carrera, "no nos mandaban de vuelta si no teníamos un aula. Nos íbamos a la escalera para la charla o el caso crítico que teníamos que analizar", rememoró.

"Nosotros rendimos con docentes de la Universidad (Nacional) de Tucumán y ellos estaban de observadores", recordó en otro tramo. "(Sus profesores) sufrían más que nosotros porque conocían el historial de los evaluadores. Yo encontré en la UNSa un lugar con compromiso donde aprender de la empatía", aseguró.

Después afirmó que no existe diferencia entre un estudiante que recién egresa del nivel medio con otro que ya tiene cierta formación como auxiliar de la salud, que fue su caso. "Lo que uno aprende como técnico, enfermero o la especialidad que sea como auxiliar de medicina, muchas veces está viciado", reflexionó. "Por eso, cuando iba a clase, siempre intenté sacarme de la cabeza lo que sabía, para estar limpio", casi como una hoja en blanco. "Capaz que lo que aprendí estaba mal, así no perdí capacidad crítica. Después cuando volvía al trabajo, a veces hacía sugerencias a mis colegas, porque tenía el conocimiento, ese respaldo, y me lo aceptaron sin problemas".

El flamante médico jujeño cerró mencionando que la carrera "requiere que la gente no se canse, que no tiren la toalla o se dejen comer por el sistema". Quizás porque entiende además que el estudio no concluye con obtener el título de grado y, en su caso, continuará por caminos tradicionales, con la especialidad.

Con información de Página 12