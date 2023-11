Un niño de 4 años se extravió en Perico y solicitan ayuda para encontrarlo

Un niño de 4 años edad se extravió este lunes 13 de noviembre y solicitan ayuda para encontrarlo.

Cerca de las 20 hs, el personal de calle de la Brigada de Investigaciones de la localidad de Perico, tomó conocimiento por parte de una mujer con residencia en el barrio Éxodo Jujeño de la localidad, que su hijo menor de edad, Renzo Karim Churquina desapareció luego de las 18:30 hs.

El niño vestía una remera mangas cortas color anaranjada, pantalón corto y estaba descalzo. Además, es de contextura baja, tez trigueña y como particularidad, uno de sus brazos está enyesado.

niño de 4 años perdido

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-4245600/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.

Rastrillajes por la zona

La vivienda y vereda donde se encontraba jugando el menor, queda en frente del canal denominado La Muerte y es el sector donde lo habrían visto por última vez. Con la presencia de can rastradores, se rastrilló desde el último sector donde jugada, siendo el recorrido del can directo hacia el puente peatonal del canal. El personal adiestrador manifestó que el can se desorientó tras haber desaparecido las partículas de olor pertenecientes al niño.

Seguidamente, personal de lacustre efectuó búsqueda con ganchos en sector de sifones, en tanto Personal de esta unidad y Caballería llevaron a cabo rastrillajes a lo largo del canal, con resultados negativos por la oscuridad de la noche, dejando en claro que el trabajo se llevó a cabo con luz de linterna.

El resto de los intervinientes, se abocó a la búsqueda del menor en distintos puntos de la ciudad. También, se cursaron oficios a las demás instituciones de la provincia y país alertando la búsqueda le menor.

En el día de la fecha se convocó nuevamente a personal especializado para la búsqueda, y se gestiona oficio judicial al consorcio, para el corte del caudal del canal denominado La Muerte.