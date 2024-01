Una abuelita del barrio Chijra perdió todo por la lluvia y pide colaboración

El último miércoles intensas lluvias azotaron diversos puntos de Jujuy, dejando a su paso estragos en varias viviendas y generando pérdidas materiales significativas para muchos residentes.

El barrio Chijra no fue la excepción, ya que las precipitaciones torrenciales provocaron inundaciones y anegamientos en la zona. En medio de este desastre, una abuelita del barrio Chijra vivió momentos desgarradores al ver cómo sus cosas quedaron sumergidas en el agua.

Su hija, Mirta Apaza, tuvo la oportunidad de dialogar con Canal 7 para contar lo sucedido: “con la tormenta de ayer se le inundó todo a mi mamá, todo se nos llenó de agua”.

“Ella cobra una pensión mínima que no no nos alcanza como para comprar material. Yo trabajo en casa de familias y a veces no puedo ir a trabajar por la situación de ella, que tiene marcapaso sufre de arritmia y tiene problemas del corazón”, mencionó.

“Esto se convierte en río cada vez que llueve, no se puede salir. Está todo mojado y tuvimos que amontonar todo en un costado”.

En ese sentido, hizo un llamado a la colaboración para ayudar a la adulta mayor, “la casa queda en la calle Tipal N°285, pedimos al menos bloques usados y ropa para mi mamá”.