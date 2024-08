Una familia necesitó en julio $900.647 para no caer bajo la línea de pobreza

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la canasta básica alimentaria en julio aumentó 3,1%, y u na familia argentina de cuatro integrantes necesitó $900.647,65 para no caer bajo la línea de pobreza.

En detalle el informe indica que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) - que marca el umbral de ingresos que se debe superar para no ser indigente- aumentó un 68,6% y acumula una suba de 263,4% en los últimos doce meses; mientras que la Canasta Básica Total - que marca el umbral de ingresos para no ser pobre- acumula un aumento del 81,7% de enero a julio, mientras que registra un aumento del 261,8% en comparación al mismo periodo de 2023.

Con estos porcentajes, el documento indica que una familia argentina de cuatro integrantes necesitó en julio $900.647,65 para no ser pobre, mientras que necesitó $405.697 para no ser indigente.

Asimismo, una persona necesitó $131.293,57 para no ser indigente, y $291.471,73 para cubrir los gastos totales de un hogar y no estar bajo la línea de pobreza.

DATOS DE JUNIO

Cabe recordar que en el mes de junio, una persona necesitó de $282.579 para no caer bajo la pobreza, y requirió de $127.288 para no ser indigente, mientras que una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó en junio un ingreso mínimo de $873.169, y $393.319 para no caer en la indigencia.