Una jauría atacó y mató a tres llamas en Abra Pampa

Un lamentable suceso se registró en las últimas horas en Abra Pampa, precisamente cerca de la zona del Huancar donde una jauría de perros vagabundos atacó y mató a tres llamas.

Sócrates Nieves, ganadero y damnificado de la zona, contó con tristeza lo sucedido en Canal 7 de Jujuy, “estoy enojado y triste, esta situación te genera una mezcla de sentimientos, sigue ocurriendo que perros vagabundos que atacan al ganado y la verdad que nos duele mucho perder así”.

propietario de llamas en Abra Pampa

“Anoche me fui dejando a las llamas en su corral y en la mañana cuando llegué estaban lastimadas y no pudimos salvarlas. Encontramos las huellas de los perros pero no sabemos qué hacer, nos cuesta mucho criarlas, tenemos un buen alambrado, pero esta situación es lamentable”.

“Las llamas significaban mucho para mis hijos, estaban acostumbrados a ellas, las habíamos domesticado y las llevábamos a pasear y esto nos pone muy tristes”, agregó.

Respecto a la presencia de perros vagabundos, explicó que están registrando muchos en la zona, “no sabemos si los perros se pierden de sus dueños o los dejan, pero queremos hacer un llamado a la sociedad; ellos no tienen la culpa porque son animales, pero los dueños no deben dejarlos en la calle.