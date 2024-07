UTA Jujuy se encuentra en estado de alerta por la falta de pago del aguinaldo

Habiendo trascurrido la primera quincena de julio sin la cancelación de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario y la ausencia de pago de otros conceptos que habían sido acordados con Fatap en la última negociación salarial, UTA Jujuy expresó su preocupación por lo que estableció el estado de alerta y no descarta posibles medidas de fuerza.

Marcelo Moyano, secretario de asuntos gremiales de UTA, dialogó con Somos Jujuy y aseguró que la situación “es caótica”. Según detalló “hay empresas que solo han pagado un proporcional del aguinaldo, un 50%, y hay otras que no han entregado nada debido a que todavía no han ingresado los atributos sociales de nación. Además resta pagar la diferencia de sueldo de los meses de marzo y abril y un monto no remunerativo de 390 mil pesos”.

parada-de-colectivos-colectivo

Este viernes, a las 9, el gremio mantendrá una audiencia con miembros del Ejecutivo y las empresas a fin de analizar la situación y hallar una solución. “Hemos pedido que de la audiencia participe el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, el secretario de Transporte Pablo Giachino, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, y el ministro de Trabajo Normando Álvarez García. Nosotros queremos que haya una respuesta concreta, sino vamos a ir a medidas de fuerza directamente” dijo Moyano.

Advirtió que las acciones que realice el gremio dependerán de lo que se resuelva en la audiencia del viernes, “después de eso veremos en asamblea con todos los compañeros cuáles son los pasos a seguir, si definimos alguna medida o no. Por lo pronto nosotros estamos en alerta porque ya están vencidos los plazos y no tenemos novedades”.

colectivo

Sobre la respuesta de las empresas ante la falta de pago, Moyano aseguró que “se justifican con el receso escolar, ya que esta es una época en donde baja la cantidad de pasajeros tanto escolares como de padres que llevan y traen a sus hijos, pero el problema es que a ellos no están pagando el BEGU. Igualmente, las frecuencias están reducidas, algunos están trabajando con menos de la mitad de unidades en la calle, y las que hay están en muy malas condiciones”.

Respecto a este último punto enfatizó en la necesidad de que hayan más controles por parte del municipio, ya que las unidades al no estar en condiciones ponen en peligro a los usuarios. “El otro día ocurrió un accidente aquí en frente de la UTA, con un colectivo que casi pasa de largo incendiado, hubiese sido un desastre” finalizó.