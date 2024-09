Vandalizaron por decimosegunda vez la escuela Bartolina Sisa de Alto Comedero

Patricia Jaldin, directora de la Escuela Nº 470 Bartolina Sisa, del barrio Tupac Amaru en Alto Comedero, en comunicación con AM 630 Lw8, comentó acerca del vandalismo que ocurrió en la noche de ayer.

La directora, informó que es la 12º vez que ingresan a vandalizar la casa de estudios. En esta oportunidad, se dañó la escuela rociando con aceite las galerías de ingreso, ensuciaron las paredes, destruyeron bancos, intentaron prender fuego en el patio con materiales de la escuela, como así también dibujaron en el techo del hall del ingreso a la institución.

“Hay que reconocer que en nuestro barrio hay una problemática social instalada, que es el consumo y venta de drogas, que lleva nuestros niños a consumirse en ese flagelo que los hace perder conciencia, razón y no miden consecuencias a la hora de actuar. No sé cual habrá sido el causante de tener esta conducta con la escuela”, señaló en base de no saber quien pudo haber sido el responsable. Además, aseguró que se gestionará la permanencia del personal policial que antes estaba en la escuela, y hace un tiempo no hay.

Apenas se tuvo conocimiento del hecho, Jaldin llamó a la policía, cuyos efectivos se pusieron a disposición inmediatamente y empezaron a trabajar en el lugar para dar con el responsable del hecho.

La denuncia todavía no fue radicada personalmente, ya que se debió garantizar que los alumnos puedan ingresar a la escuela. “Tenía todas las galerías llenas de aceite, cualquier persona se podía caer. Junto al personal de servicio (al cual se mostró agradecida), hemos garantizado que los alumnos y maestros estén en las aulas”, indicó. “Recién estamos terminando de limpiar con agua caliente, desengrasante, para dejar las galerías en condiciones y que no haya accidentes. La escuela va a seguir funcionando, no la vamos a interrumpir y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no suspender el servicio educativo. La escuela esta abierta y va a continuar abierta”, finalizó.