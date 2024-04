Vecinos de Los Alisos denuncian falta de profesionales de salud en el CAPS

Vecinos de Los Alisos se autoconvocaron para expresar su creciente inquietud ante la falta de atención médica y de profesionales en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), falencia que produce una profunda preocupación entre los 5.000 habitantes de la zona.

Mariela Guanca, una de las vecinas autoconvocadas, expresó su preocupación por la situación: “Cada vez que el hospital del Carmen se queda sin profesionales, absorbe los profesionales del CAPS de Los Alisos, y abandona realmente lo que es la salud acá. No podemos permitir que esto siga sucediendo”, manifestó a través de Canal 7 .

La falta de atención médica adecuada es especialmente alarmante en un momento en que la comunidad enfrenta desafíos adicionales, como el aumento de casos de dengue y el impacto de los cambios climáticos en los más chicos. "Los niños son alérgicos, se enferman más seguido y no contar con un pediatra es una locura", agregó Guanca.

Mirta Iriarte, otra vecina afectada, destacó las dificultades que enfrentan los adultos mayores y adultos en general: "No tenemos médico para los adultos mayores, el que está sale de vacaciones un mes y no hay quien nos reemplace. Algunos nos tomamos la presión todos los días y tenemos que esperar mucho tiempo porque no hay enfermeros ".

A pesar de los esfuerzos de los vecinos por resolver la situación, hasta el momento no han logrado establecer un diálogo con las autoridades pertinentes. "Estamos elevando notas directamente al ministro de Salud, él debe tomarse el tiempo para solucionar esta situación", comentó Iriarte. "Esperamos que nuestras preocupaciones sean escuchadas y que se tomen medidas urgentes para garantizar nuestra salud y bienestar".