Vecinos de Alto Comedero solicitan que realicen castraciones masivas

La tenencia responsable de animales es una problemática que todavía sigue sin tomar mayor relevancia en la sociedad. Kasandra Doria, vecina del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, dialogó con Canal 7 y explicó cuál es el pedido de los vecinos del sector antes el aumento de la sobrepoblación animal que se encuentra en la vía pública.

“Lamentablemente, acá en el sector B6 del barrio Alto Comedero, hay mucha sobrepoblación de animales sueltos , y sobre todo perras. En esta situación no se hacen castraciones masivas desde hace muchísimo tiempo”, indicó Kasandra.

Luego agregó: “Los móviles que sabían ir a los barrios, se han suspendido, no van. Cuando uno lleva los animalitos al municipio para castrar y si no tienen certificado de vacuna antirrábica, en Zoonosis no los castran”.

Ante esta problemática, vecinos del sector realizaron los reclamos a las autoridades competentes, pero aseguran que “no dan solución a nada, no nos dan respuesta”.

Kandra también precisó que solicitan “que vuelvan los quirófanos móviles, que empiecen a multar a la gente y de esa manera la gente empiece a tomar conciencia de que la castración es muy importante. La gente no quiere ni siquiera traer a sus perros a las campañas”.

Finalmente, la vecina precisó: “Faltaría que las autoridades pongan reglas, que conversen sobre el tema, que nos permitan llevar a los perros a castrar y que no nos exijan tanto para castrar en Zoonosis”.