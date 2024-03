Vecinos del barrio Alberdi reclaman que no tienen luz desde diciembre y piden mayor seguridad en la zona

Desde el mes de diciembre que en el barrio Alberdi hay una zona que tiene poca iluminación y se ha convertido en un sector con mayor inseguridad.

Vecinos del lugar se comunicaron con Somos Jujuy para dar cuenta de la realidad que transitan hace tres meses cuando por deficiencias en los postes de iluminación, no tienen alumbrado público. El lugar puntual es calle Mariscal Sucre entre Gobernador Tello y Sergio Alvarado.

“Se pone peligroso por la falta de iluminación. Hay muchos hechos delictivos”, aseguró un vecino en diálogo con Somos Jujuy quien además consignó que en la madrugada es el momento donde más se suscitan los delitos.

Por otra parte, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) también carece de luz en la avenida.

Energía eléctrica en Jujuy: Juan Jenefes hará un pedido de informe a la SUSEPU y busca replantear el cobro que hacen a los usuarios



En una entrevista para Canal 7 de Jujuy, el diputado provincial Juan Jenefes abordó una serie de preocupaciones relacionadas con el funcionamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) en la provincia. Esto se da en un contexto de crecientes reclamos por el mal servicio de energía eléctrica, Jenefes anunció la presentación de un pedido de informe dirigido a la SUSEPU con el objetivo de obtener respuestas claras sobre los reclamos de los ciudadanos.

Jenefes explicó que su solicitud de informe se centra en los numerosos reclamos de los ciudadanos respecto a las altas y bajas de tensión, así como el servicio deficiente que brinda la empresa distribuidora de energía eléctrica EJESA. El legislador provincial destacó la necesidad de una respuesta inmediata por parte de la SUSEPU a estas quejas, haciendo hincapié en el daño que esto está causando a los electrodomésticos de los usuarios.

El diputado enfatizó: “La SUSEPU tiene que dar una respuesta inmediata sobre todos los reclamos. Los que pagamos a la SUSEPU somos los usuarios, no a EJESA. La SUSEPU no responde a la empresa de energía, tiene que responderle a los usuarios”.

“Hoy estamos en crisis, tenemos que rever muchas cosas en Argentina. Jujuy está recibiendo muchos menos fondos que recibía antes”, aseguró para dar cuenta del contexto económico que atraviesa el país y la provincia. “De ninguna manera puede ser a costa de los jujeños la búsqueda de fondos para afrontar los gastos”, afirmó.

Cuestionamiento a los rubros en la factura de servicios públicos

Además de los reclamos de los usuarios, Jenefes cuestionó dos rubros específicos presentes en la factura de energía eléctrica de los usuarios de Jujuy. Se refirió al 1,5% del monto total destinado al fondo para el funcionamiento de la SUSEPU, así como al 6% destinado al uso de espacio aéreo a beneficio de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Consideró que estos rubros no corresponden si la SUSEPU no está actuando de manera adecuada y no está brindando respuestas satisfactorias. “No corresponde si no está actuando de manera correcta y no está dando solución a los reclamos de los usuarios”, precisó.

Jenefes anunció su intención de replantear el rol de la SUSEPU, con el objetivo de limitar el cobro del 1,5% destinado al fondo para su funcionamiento. Consideró que este porcentaje debería reducirse, dado el aumento de las tarifas de servicios públicos y la mayor recaudación que está generando.

El diputado declaró: "Yo lo voy a plantear en la legislatura para modificar la ley de creación de la SUSEPU. Y limitarle en el cobro. El 1,5% tiene que ser menos. No corresponde que se cobre el máximo".