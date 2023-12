Vecinos del barrio San Nicolás de Perico reclaman obras: Cuando llueve no podemos ir a la escuela

El pasado fin de semana se registró un intenso temporal en toda la provincia. Las tormentas que se produjeron en las diferentes regiones de Jujuy trajeron como consecuencia calles anegadas, cortes en el suministro de energía, complicaciones en cuanto al tránsito y requirió el trabajo de diferentes organismos.

Uno de los barrios más complicados por la lluvia fue el barrio San Nicolás de la ciudad de Perico. Según argumentaron los vecinos, hace tiempo que solicitan al municipio una solución, pero no logran una respuesta por parte del intendente interino Walter Cardozo.

“Cuando llueve tenemos días donde no podemos ir a la escuela. Por ejemplo, hoy, los chicos no pueden ir a la escuela porque se llenan los zapatos de barro, no se puede salir”, aseguró una de las vecinas en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

Por otra parte, explicaron que la falta de accesibilidad los deja imposibilitados de acceder a un transporte público. “Cuando uno llama a un remis, como yo que tengo mis bebes y tengo que ir al hospital, no puedo salir, no los puedo sacar”, sentenció señalando que este tipo de vehículos no quiere ingresar al barrio.

Además, los vecinos explicaron que cuando hay temporales tienen complicaciones porque se corta la luz, las calles son intransitables y es muy difícil poder movilizarse.

Gestiones infructuosas en el municipio de Perico

Una de las vecinas aseguró que, para poder hacer frente a esta situación, presentó una nota en el municipio de Perico. Sin embargo, no obtuvo respuestas. “Antes de las votaciones fui a presentar un papel para pedir iluminación y me dijeron que pronto vendrían, pero nunca llegaron”, sintetizó.

Complicaciones en el transito

Vecinos de otros barrios aseguran que también resultan afectados por la falta de obras y fundamentalmente de soluciones para el barrio San Nicolas. “Yo no vivo acá, pero en días como el sábado en donde hubo mucha lluvia, se inunda totalmente y no hay manera de pasar por acá para llegar a nuestras casas”, puntualizó.

Inseguridad en la zona

La inseguridad complejiza aún más la situación del barrio San Nicolás. “Hay muchos robos, hay muchos ladrones que viven acá y en la orilla del canal”, señalaron vecinos del lugar a Canal 7 de Jujuy.

En este sentido, argumentan que hay inacción por parte del municipio en iluminar y proveer de herramientas para que el lugar cuente con otras condiciones.

Basura y malestar

El malestar de los vecinos por la falta de obras en el barrio alcanza también a la formación de basurales dentro del lugar. “Los feriantes vienen a tirar la basura y nadie se hace cargo. Le pedimos a alguna autoridad que haga algo por favor, no podemos vivir así”, expresó un vecino.

Asimismo, argumentan que el intendente interino Walter Cardozo mantuvo reuniones e4n el lugar, pero no arriban a soluciones. “Habían prometido que harían asfalto, pero nada de eso paso, no hay nada, no se ve nada”, finalizó.