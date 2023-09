Vecinos de Lozano piden mayor seguridad en la zona: registraron robos en los últimos días

En la localidad de Lozano, en la provincia de Jujuy, la preocupación por la seguridad se ha convertido en un tema central para los residentes en las últimas semanas. Vecinos de la zona han expresado su inquietud debido a la falta de presencia policial constante en el destacamento local y la necesidad de mejorar el acceso de transporte público en la comunidad.

Vecinos de Lozano dialogaron con Canal 7 de Jujuy para dar a conocer una situación que transitan actualmente. Aseguran que hay la falta de personal policial en el destacamento local. Según los testimonios recopilados, a menudo se encuentran con la situación de que no hay suficientes agentes disponibles para atender las necesidades de seguridad en la zona.

"Vamos al destacamento a veces no hay personal, algunas veces solo hay uno. Algunas veces vienen y se los llevan a la ciudad, o si no, no está porque él tiene que recorrer, pero mientras él recorre, hay otras situaciones que hay en el barrio", explicó uno de los residentes.

Los vecinos han solicitado a las autoridades que al menos se asignen tres efectivos policiales permanentes en el destacamento de Lozano para garantizar una mayor seguridad en el área. También han señalado que la falta de personal policial a menudo obstaculiza tareas administrativas como la obtención de certificados de residencia.

Accesibilidad y seguridad vial

Otro problema importante que enfrenta la comunidad de Lozano es la falta de acceso adecuado al transporte público. Los residentes han solicitado que las dos líneas de colectivos que sirven a la zona tengan paradas dentro del pueblo.

"Pedimos que los dos colectivos, las dos líneas ingresen acá", señaló un vecino, destacando la importancia de esta mejora en la accesibilidad. Además, han solicitado que el colectivo que pasa por la calle Martearena pueda ingresar a la comunidad por la calle Juana Azurduy.

Esta petición se basa en preocupaciones de seguridad vial, ya que actualmente los niños se bajan del colectivo y cruzan corriendo una peligrosa intersección. Los residentes temen que esto pueda resultar en un accidente si los vehículos no se detienen adecuadamente.