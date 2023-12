Vecinos de San Pedro de Jujuy entregan comida para quienes no tienen una cena de Navidad

En San Pedro de Jujuy, un grupo de vecinos son el ejemplo del espíritu navideño: durante el mediodía entregaron comida a las personas que no tienen una cena de Navidad.

Se trata del tercer año en el que impulsan esta iniciativa. Con el cartel “Pollo solidario: si no tenés una cena, vení, aquí te la damos”, convocan a quienes lo necesiten.

Fueron más de 100 las porciones con las que colaboraron este año los solidarios vecinos del ramal, consignó el medio local Antes que Nadie.

EL MENSAJE DEL OBISPO DE JUJUY POR LA NAVIDAD

Se acerca la Nochebuena y la Navidad y como todos los años, el obispo de Jujuy hizo una reflexión en las horas previas a la llegada de esa fecha tan sentida para la religión católica. Monseñor César Daniel Fernández recalcó la importancia de lo espiritual sobre lo material.

En diálogo con Am 630 -Lw8, el Obispo de Jujuy manifestó sus impresiones en las vísperas de las Fiestas de Fin de Año en el marco de un panorama complejo para la sociedad. "Hay que mirar el futuro con esperanza. Los hombres tenemos la capacidad de entendernos, de buscar juntos el bien común, hay momentos más duros como este que vivimos y quizás otros que vendrán pero confiemos que en la Navidad somos capaces de seguir adelante", inició.

Es por ello que Monseñor destacó que "la Navidad es lo que vivió Jesús, junto a María y José, en una pobreza extrema en donde materialmente faltaba todo pero sobraba amor. La Navidad no es andar mirando vidrieras, no es comprarnos todo, sino mas bien mirar mas hacia adentro de la familia, del hogar, del propio corazón , mirar los afectos, esas cosas que no tienen precio y valorar la familia, los amigos, los hermanos, a los padres y las madres".

Asimismo, el Obispo agregó que la Navidad también es la búsqueda de acercarse a Dios. "Vamos tratando de unirnos más a Dios de tenerlo más cerca porque no se trata solo del momento en que pasamos por la inglesa y después la vida sigue por otro lado. En el diálogo interior que todos tenemos en nuestra conciencia con Dios que nos invita a sentirlo cerca, más cerca que en el pesebre ahí con un niño indefenso Dios no se pudo mostrar. Bajó del cielo para mostrarnos esa cercanía tan cruda y real de un niño indefenso en los brazos de su madre y entonces eso nos indica que está bien cerca nuestro para compartir lo que nos pasa, porque nada de lo que nos pasa a él no le pasó y le pasó peor".

Por último, monseñor César Fernández subrayó su intención para la Nochebuena y la Navidad. "Vivamos esto desde adentro, desde los valores más profundos y no desde lo que añoramos que alguna vez supimos tener en otro tiempo porque las cosas materiales van y vienen pero lo que realmente vale es el amor de las personas que tenemos al lado, los vínculos y lo que podemos hacer si nos unimos desde el amor todos para hacer un mundo mejor".