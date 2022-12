Vecinos de Tilcara solicitan obras para evitar que el agua ingrese a las viviendas

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, vecinos del barrio 5 de octubre de Tilcara, indicaron que si bien es temporada de lluvias, el ingreso de agua a las viviendas como consecuencias del desborde de los arroyos, se podría evitar con la realización de obras públicas que esperan desde hace varios años.

Javier Ábalos, vecino, explicó que la lluvia comenzó alrededor de las 19 horas del jueves y duró aproximadamente más de una hora, tiempo suficiente para varias viviendas del barrio terminaran inundadas.

“Anoche no se pudo hacer nada y solo se trabajó con la gente que estaba. Ahora la gente del municipio está abriendo camino para llevar algunos víveres a la gente del barrio que no puede salir”, detalló Javier.

Luego indicó que son entre 5 y 6 familias que todavía se encuentran con las casas inundadas, “la gente pasó la noche como pudo porque no se podía hacer nada en horas de la noche”. Además, explicó que generalmente algunas familias no tienen conexiones a las cloacas, por lo que continúan usando pozos ciegos, los cuales se llenaron y rebalsaron por el agua y barro que ingresó.

Por la intensa tormenta, la tierra de los cerros cedió lo que provocó cortes de camino desde la entrada del Pucara hasta el barrio Chicata.

En otro tramo de la entrevista, Javier indicó: “Las lluvias las teníamos medio atrasadas, pero ahora se están dando todo el tiempo”, y aseguró: “La falta de cordones cunetas en los barrios hace que se nos meta toda el agua en las viviendas. No sé cuántos años más van a pasar para que esto se haga realidad porque son obras públicas que tiene que hacer el municipio, pero siempre son promesas nada más”.

Mientras que por su parte otra vecina, Perseveranda Pérez, explicó: “El agua, por suerte no entró a mi casa, pero sí me vino mucho barro por el costado” y puntualizó: “El intendente todavía no se acercó por acá, pero todos los vecinos estamos trabajando para sacar el agua y el barro”.