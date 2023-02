Vendedoras denuncian que diablos de una comparsa robaron sus pertenencias

Pasó el carnaval y con ello el trago amargo de los vendedores de la Terminal de Ómnibus de la ciudad histórica de Humahuaca .

En dialogo con el medio local Humahuaca Hoy, un grupo de vendedoras comentó la mala experiencia que les tocó vivir en este carnaval 2023 e hicieron pública la denuncia hacia una de las comparsas vecina de Chorrillos.

La primera damnificada indicó que vende en la terminal desde hace tiempo y nunca vivió una escena similar. "Yo vendo acá y vendo tranquila porque estoy acostumbrada con la gente del pueblo porque nunca me hacen eso, pero estos vinieron a atropellar a todos y se llevaron mis cosas y se fueron corriendo".

Luego la mujer agregó: "Ninguna comparsa nos había hecho esto. Las comparsas del pueblo son bien respetuosas, ellos vienen y piden, pero nunca levantaron nada".

A su turno, la segunda víctima explicó que la Comparsa La Juventud Alegre de Chorrillos estuvo prácticamente 20 minutos en la plataforma de la terminal de ómnibus de Humahuaca, tiempo que los diablos aprovecharon para cometer los ilícitos.

"Los diablos no tuvieron mejor idea que llegar a la terminal y empezar a sustraer las cosas de nosotras, las vendedoras", aseguró indignada la mujer. Luego continuó: "Pero después me enteré que ya venían robando desde que arrancaron, se llevaron ruedas, carros, conos y demás".

Además la mujer explicó que en un primer momento creía que se trataba de una broma: "Cuando yo me doy cuenta que se estaban sirviendo del tarrito de ensalada que yo tenía, lo tomé como una broma y entre mí dije 'que se sirvan porque la Pacha me va a dar 5 o 10 veces más porque soy muy creyente de la Pachamama Santa Tierra', pero esto no se hace. Estoy muy dolida porque a todos les sacaron algo".

Los damnificados aseguraron que los diablos se llevaron: masas, bolsas de dulces, un tupper con sándwiches y gaseosas y "a una nena que viene a vender empanadas le sacaron el canasto con todas las empanadas y después lo encontró tirado en la rotonda a casi 100 metros de la terminal".

Tras la impotencia de los vendedores, la mujer indicó: "Esto es un evento reconocido a nivel mundial, pero para mí esto ya es un carnaval de robo. Lamentablemente es así, todos los compañeros lo tomaron como un robo".

Más adelante detalló. "Pasan comparsas más grandes de acá de Humahuaca y jamás hicieron estas cosas. Con toda la bronca que tengo te aseguro que esta es la comparsa de los chorros. Lo que dejó la comparsa de Chorrillos fue una mala imagen".

Finalmente la mujer aseguró: "Voy a hacer la denuncia a la comparsa porque me va a costar identificar al culpable porque estaban disfrazados".