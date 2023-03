Vendedores de Jujuy fotografían tarjetas, roban datos y estafan a los clientes

Luego de cargar nafta o al terminar una cena el cliente entrega su tarjeta de débito o de crédito a la persona encargada de realizar el cobro, el empleado se lleva el plástico junto con el documento y se pierde se vista. En ese momento toma una foto de los datos y luego realiza compras o gastos de forma web.

En Jujuy fueron detectados y esclarecidos hechos de esa índole, informó la referente de la Agencia de Delitos Complejos, Gabriela Cuellar, en diálogo con Canal 7 de Jujuy destacando que hubo investigaciones que derivaron en allanamientos y detenciones.

“El error que cometemos cuando vamos a una estación de servicio o supermercado que no tiene el posnet a la vista es que entregamos la tarjeta con el DNI. Se los llevan, no seguimos el transcurso y en el camino pueden sacar la foto del frente y el dorso, y luego nos entregan el ticket pero no vimos que pudieron sacar foto de la tarjeta y luego hacen operaciones”, explicó sobre el modus operandi.

Cuellar precisó que “en lo que va del año pasado y este detectamos varios hechos en estaciones de servicio y comercios, se hicieron los allanamientos y detenciones correspondientes”.

La integrante de la Agencia de Delitos Complejos indicó que las casus inician cuando una persona advierte en sus cuentas gastos que no realizó, por lo que desconoce esas compras y debe realizar la denuncia para que se rastreen los datos.

Por otra parte, recordó que no deben brindarse datos de cuentas o personales en páginas que aparentan pertenecen a entidades bancarias o crediticias, pero son falsas y a partir del ingreso de información personal cometen defraudaciones y estafas de diverso tipo.

La Agencia de Delitos Complejos está ubicada en la calle Independencia N° 169 de San Salvador de Jujuy. En el caso del interior de la provincia, las personas damnificadas pueden concurrir a la comisaría más cercana para asentar la denuncia que luego es derivada a la sede central.

“Trabajamos y cuando hay novedades del expediente los llamamos y les informamos”, aseguró por último Cuellar con relación a los avances de las gestiones.