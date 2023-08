Votó Raúl "Chuli" Jorge: "Se definen muchas cuestiones que tiene que ver con la vida del país"

Raúl “Chuli” Jorge emitió el sufragio en las Elecciones PASO, las primeras horas posteriores a la habilitación de mesas. Tras depositar su voto en la urna, en diálogo con los medios de prensa presentes, reflexionó, “muchas elecciones este año, mucha exigencia para la ciudadanía, pero de alguna manera esto permite pensar cómo van a venir los tiempos nuevos en la Argentina y por supuesto en la representatividad en las distintas provincias”, y auguró, “esperemos que la concurrencia sea mucho más importante que en las últimas elecciones, porque se definen muchas cuestiones que tienen que ver con la vida de nuestros hijos, con la vida del país, así que tenemos esas expectativas, esperamos por la cantidad de boletas que uno ve en el cuarto, y pensando en otros distritos más importantes, se me ocurre que vamos a tener los resultados muy tarde, así que a ver que tenemos paciencia”.

Evaluando el desarrollo de los comicios, destacó, “la jornada hasta ahora fue muy tranquila; mucha gente que todavía no ha venido a votar; hasta ahora no hemos tenido reportes de que hayan existido problemas, y eso sumado a que no habían grandes colas, quizás debido a que tenemos una jornada muy fría, la gente me parece que todavía está reposando, calentitos, pero creo que después del mediodía va a levantar la temperatura y la gente se va a poder mover con más fluidez”.

Anticipando los operativos de limpieza que la Municipalidad ha dispuesto para devolver a la ciudad a su estado normal tras las campañas políticas, el intendente Jorge anunció, “a diferencia de la última elección que ni más ni menos se elegían intendentes y gobernadores, esta campaña fue un tanto más hostil en cuanto a las pegatinas, así que vamos a poner mucha energía; por cierto vamos a pedir a los partidos que han sido parte de estas campañas que ensuciaron la ciudad que también colaboren, a veces se logra, muchas, pero tengo fe de que podamos recuperar la ciudad teniendo en cuenta que van a venir otras elecciones, las de octubre y si llega a haber balotaje también, así que me parece que tenemos que estar preparados como siempre”.

Finalmente, el mandatario expresó un mensaje para la comunidad en general, instando a la ciudadanía a concurrir a votar, “es importante elegir, este es el día que el soberano es el pueblo, así que creo que la participación es fundamental para mandar mensajes claros a quienes van a tener los destinos del país después del día de diciembre”, y a la juventud en particular, “tienen que pensar cómo se hace para entender que el país tiene que ser gobernable, que tenemos que tener en vista un país que sea más razonable, más coherente, me parece que por ahí tienen que pensar y definir su voto con mucha libertad y fundamentalmente no dejarse llevar por las pasiones y pensar que la responsabilidad de gobernar no es por momentos espasmódicos, sino es una responsabilidad para siempre”.